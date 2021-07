Abbiamo un tavolo che proprio non ci piace più ma che ci dispiace buttare via? Vogliamo dare un tocco di freschezza e novità alla nostra casa? Niente di più semplice. Possiamo ingegnarci e cambiare l’aspetto del nostro tavolo in modo facile e divertente. Ecco come abbellire un tavolo con un tocco davvero particolare e prezioso.

La doratura e l’argentatura fai da te

In tutti i negozi di fai da te possiamo trovare delle confezioni di foglie d’oro o d’argento. Si tratta di fogli sottilissimi, che vengono prodotti a partire da oro o argento, mescolati con altre leghe e battuti fino ad ottenere uno spessore di 0,3 mm circa.

Questi fogli hanno un grande successo tra i decoratori professionisti, che li usano per ricoprire il pezzo da decorare o per abbellirne alcune parti.

Ma non solo i professionisti possono cimentarsi con questa tecnica. Essendo molto semplice e non molto costoso, possiamo provare a cambiare l’aspetto dei nostri mobili come più ci piace.

Come abbellire un tavolo con un tocco davvero particolare e prezioso

Prima di tutto, puliamo e sgrassiamo bene il nostro tavolo. Poi decidiamo se lasciarlo del colore iniziale o meno. Possiamo già cambiarne l’aspetto semplicemente dando qualche mano di smalto di un colore differente. L’importante è farlo asciugare molto bene.

Possiamo, quindi, pensare alla decorazione preziosa. Decidiamo se ricoprire interamente la superficie o creare dei disegni: in questo caso avremo bisogno di stencil con il disegno scelto da applicare sul tavolo prima di procedere con la doratura.

Una volta applicato lo stencil, procediamo a passare la missione. Si tratta di una colla specifica proprio per incollare questo tipo di foglie. Applichiamola solo dove abbiamo deciso di dorare, visto che le foglie si attaccheranno esclusivamente dove abbiamo steso la colla, e lasciamo asciugare 15 minuti.

Procediamo ad attaccare le foglie, premendo con un pennello morbido, per stendere le grinze.

Una volta finito, togliamo gli eventuali stencil e procediamo ad una bella spazzolata con un pennello pulito, per rimuovere tutti gli eccessi. Se vogliamo, possiamo passare una mano di vetrificante, così da rendere il tavolo impermeabile ed ancora più lucido.

E voilà, il tavolo nuovo è pronto!