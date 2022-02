Che si amino o no le piante bisogna ammettere che un tocco di verde rende la casa molto più accogliente. Una pianta posizionata nel punto giusto eleva in un attimo lo stile di tutto l’appartamento. Per non parlare del fatto che è un’ottima idea furba per riempire spazi vuoti o spogli.

Quando si tratta di zone come il salotto o anche l’ingresso di casa la scelta è molto facile. Possiamo posizionare tutte le piante che preferiamo senza preoccuparci troppo. Che si tratti di piante dai fiori colorati ed eccentrici che di semplici sempreverdi dalla poca manutenzione.

Ma quando si tratta della camera da letto non sappiamo mai quali piante si adattino perfettamente. Non solo per una questione di design ma anche per via della tipologia di luce. In base all’esposizione della nostra camera, infatti, avremo una zona più o meno luminosa. E se c’è una cosa di cui le piante necessitano, anche quelle più facili da coltivare, è la luce indiretta.

Come abbellire la camera da letto con pochi soldi grazie a queste 3 piante incredibilmente belle e decorative

Abbiamo già visto come rendere una camera da letto senza cambiare completamente tutto l’arredamento. Se amiamo lo stile più classico e lussuoso la risposta è sicuramente il letto a baldacchino.

Oggi però proponiamo un’alternativa super economica per dare carattere alla camera da letto senza stravolgere nulla. Soltanto posizionando nei punti giusti delle stupende piante che faranno la differenza.

La prima pianta che proponiamo è la kenzia. È una pianta che viene dalle isole Howe da cui ha origine il suo vero nome, Howea fosteriana. Si tratta di una sorta di palma dalle foglie pinnate molto lunghe e leggere. In natura questa pianta può raggiungere altezze incredibili, ma non in vaso. Se ben tenuta può arrivare anche sotto i 3 metri, ma ha una crescita molto lenta. Il pregio più grande di questa pianta è che molto resistente quindi sopravvive anche in zone poco luminose. Perfetta per riempire un angolo della camera spoglio, magari vicino la cassettiera.

Per zone luminose è perfetto il Ficus

Per la precisione il Ficus Lyrata, una pianta dalle foglie grandi ed estremamente decorative. In base alla zona in cui vogliamo posizionarla possiamo scegliere la cultivar ad arbusto o albero. È abbastanza resistente e non richiede troppe cure, ma attenzione alle correnti d’aria, meglio posizionarla lontano da porte e finestre.

Per finire lo Spatifillo gigante che è un’altra ottima opzione. Questa pianta ha delle foglie davvero molto grandi e belle esteticamente. Più luce naturale assorbe e più le foglie saranno grandi e lucide. Un pianta da interno che non ha il fusto e che ama gli ambienti un po’ più freschi.

Ecco, quindi, come abbellire la camera da letto con pochi euro e solo l’aiuto delle piante. A volte però non abbiamo molto spazio a disposizione o tempo per prenderci cura delle piante. Però questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro angolo verde. Possiamo realizzare uno stupendo terrario che ci farà fare un figurone con tutti i nostri amici.

Approfondimento

Come fare sembrare la nostra casa uscita da un catalogo grazie alle piante