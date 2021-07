Con l’arrivo dell’estate l’idratazione diventa fondamentale per combattere afa e calura.

Gli esperti, infatti, consigliano di bere almeno un paio di litri di acqua al giorno. Ma, nel caso in cui ci si fosse annoiati della solita acqua si potranno preparare delle bevande rinfrescanti alternative.

Nonostante si ritenga che il modo migliore per idratarsi sia quello di utilizzare l’acqua.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come preparare le fragole in modo innovativo (consultare qui).

Oggi, invece, si tratterà della preparazione di una bevanda rinfrescante a base di melone, kiwi e limone.

Il melone è un frutto povero di calorie ma ricco di proprietà, tra cui potassio, fosforo, calcio e vitamine.

Inoltre, contiene un’importante sostanza antiossidante, la niacina. La combinazione con i kiwi, poi, si rivela un vero toccasana per la salute.

I kiwi, ricchi di carboidrati, acqua e potassio sono alleati del benessere e aiutano a ridurre il colesterolo cattivo.

Alcune ricerche scientifiche, infatti, hanno rilevato che il consumo quotidiano di kiwi potrebbe favorire la riduzione dei valori di colesterolo e trigliceridi.

Ecco, quindi, come abbassare il colesterolo in modo naturale grazie a questa bevanda dell’estate fresca e irresistibile.

Davvero un succo perfetto per combattere l’afa estiva e la calura senza ricorrere a bevande poco salutare.

Ingredienti

a) 300 grammi di melone;

b) 1 kiwi;

c) 50 ml di succo di limone;

d) 30 grammi di miele;

e) 300 ml di acqua.

Preparare questo succo è molto semplice, perfetto anche per chi non ha particolare dimestichezza in cucina. Anche per quanto riguarda gli strumenti sarà sufficiente avere un frullatore a disposizione.

Lavare accuratamente la frutta prima di sbucciarla e tagliarla a pezzettini.

Dopo averla tagliata a pezzettini inserirla in un frullatore insieme agli altri ingredienti e procedere a frullare per un paio di minuti.

Il miele servirà per addolcire la bevanda ma nel caso in cui si preferisca è possibile ometterlo.

Dopo aver frullato il tutto sarà sufficiente travasare in una caraffa prima di servire in tavola.

Tutti rimarranno stupiti dalla bontà di questa bevanda.