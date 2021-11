Abbassare il colesterolo è un must dei nostri tempi. È uno dei problemi che attanaglia maggiormente la salute della popolazione. Mangiare bene, cercare soddisfazione nel cibo, ma consumando prodotti sani, oltre che succulenti. Soddisfare il palato, ma anche il nostro organismo. A volte sembra davvero impossibile, ma se ci pensiamo bene, non è sempre così.

Si possono gustare specialità anche inedite, ma particolarmente ricche di gusto e povere di colesterolo. Abbiamo già visto, a tal proposito, per abbassare il colesterolo ecco un formidabile e gustoso connubio tra pesce, frutta e verdura. Un secondo piatto di qualità e ottimo anche dal punto di vista nutrizionale. Oggi, invece, andiamo a proporre un piatto, con il medesimo obiettivo: bontà e giusto equilibrio dietetico. Una via di mezzo tra la frutta e il dessert, ricca di vitamina C, potassio e omega 3. Stiamo parlando delle mele spadellate. Andiamo a elencarne gli ingredienti necessari.

4 mele;

50 grammi di prugne secche;

10 noci;

20 grammi di semi di lino;

succo di limone

80 grammi di amaretti;

cannella.

Come abbassare il colesterolo con questo modo rapido e inconsueto di cuocere le mele

La preparazione è davvero molto rapida e semplice. Ci servirà solamente un tritatutto per unire insieme i semi di lino e le noci. I primi sono degli antinfiammatori e antiossidanti, ricchi di grassi polinsaturi, i cosiddetti grassi buoni. Ottimi per abbassare i livelli di colesterolo LDL nel sangue.

Dopo aver fatto questa operazione, prendiamo le mele, le dividiamo in due e le scaviamo bene per togliere loro il torsolo. Se vogliamo possiamo sbucciarle, ma è un’operazione che potremmo anche omettere. Dipende dal nostro gusto. Prendiamo una padella antiaderente, la scaldiamo e poi vi poniamo le mele scavate all’interno. Lasciamo cuocere a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungiamo un paio di prugne secche e irroriamo con dell’abbondante succo di limone. Prepariamo poi delle terrine da budino. Andremo a riporre in ognuna di esse le varie metà della mele. Prendiamo quattro o cinque amaretti e andiamo a sbriciolarli sopra con le mani. Aggiungiamo, poi, il tritato di semi di lino e noci. Chiudiamo il tutto con una spolverata di cannella a piacere. Abbondante se ne amiamo il gusto, leggera se non siamo proprio degli appassionati.

Come abbassare il colesterolo con questo modo rapido e inconsueto di cuocere le mele è pronto per essere servito in tavola. Preferibilmente caldo, fatto al momento, vista la velocità con cui si può preparare. Un modo salutare di chiudere un pasto, che farà sorridere le nostre papille gustative e il nostro organismo.