A volte ci capita di fare la lavatrice e di dimenticare i panni dentro. Altre volte abbiamo sistemato tutti i vestiti per bene nell’armadio ma quella parte di casa viene intaccata dall’umidità. I nostri vestiti ne possono risentire grandemente e cominciare a puzzare.

Se non ragioniamo e se non troviamo una soluzione, purtroppo l’unica alternativa a buttarli nella spazzatura è pagare caro in lavanderia. Grave errore, dato che potremmo rimediare alla nostra inazione o al problema della muffa con alcuni semplici rimedi.

Spesso nelle nostre case abbiamo già tutti gli ingredienti per risolvere dei problemi ma la questione è che proprio non ci pensiamo o banalmente non sappiamo. Infatti, d’ora in poi combattiamo l’umidità e la muffa sui nostri vestiti grazie a queste economiche soluzioni.

Per prima cosa, l’aceto

L’aceto lo conosciamo per essere uno dei liquidi migliori a igienizzare in profondità i vestiti. Non solo, esso riesce anche a disinfettare per bene i nostri capi, togliendo perfettamente quei classici cattivi odori. In particolare, per riuscire a far rendere al massimo l’azione dell’aceto, dobbiamo inserire in una bacinella con acqua e aceto i nostri capi.

Il tempo di attesa è abbastanza lungo, parliamo di almeno quattro o cinque ore, ma il risultato è davvero positivo. Infatti, passato questo lasso di tempo possiamo tranquillamente rilavare i capi in lavatrice e non ci saranno più cattivi odori.

Non dimentichiamoci del bicarbonato di sodio

Quando non esistevano i saponi e i prodotti chimici, il bicarbonato di sodio era l’ingrediente segreto di tutte le casalinghe dedite al lavaggio dei vestiti. Il tempo richiesto qui è minore rispetto all’aceto: basterà infatti una mezz’ora di infusione dei nostri capi in una miscela di acqua e bicarbonato. In seguito, si consiglia sempre il lavaggio in lavatrice.

Se invece vogliamo usare il limone, dobbiamo ricordarci di associarci il sale. Infatti, spremiamo del limone e uniamo il succo al sale. Arriveremo ad avere una pasta che strofineremo sulle macchie di umidità presenti sui vestiti. In questo caso, lasciamo operare il tutto per una decina di minuti prima di rimettere i vestiti in lavatrice.

Se invece abbiamo la fortuna di vivere in un posto assolato e abbiamo un bel terrazzo, non dobbiamo dimenticarci dei benefici del sole. Possiamo stendere i nostri panni al sole per qualche giorno e vedremo un risultato davvero naturale e inaspettato.

