Le giornate sono roventi nelle ultime settimane e tutto ciò che cerchiamo sono piatti semplici e gustosi. In un nostro precedente articolo, abbiamo spiegato che “si preparano in un attimo queste sfiziose e cremosissime polpette perfette anche fredde”.

Le soluzioni fresche e veloci come queste sono sempre molto apprezzate in estate. Ciò che non dobbiamo dimenticare però è che l’alimentazione ci aiuta moltissimo a proteggere il nostro organismo dal caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per farlo, dobbiamo assumere alcuni cibi utili a ristabilire l’equilibrio dei sali minerali persi. Oggi la Redazione vuole proporre un piatto perfetto per contrastare gli effetti del caldo e benefico per il nostro fegato.

Combattiamo il caldo torrido con questo velocissimo secondo piatto che protegge il nostro fegato. Questo secondo piatto a base di pollo si prepara velocemente, è cremoso e fa bene alla salute. Scopriamo insieme come prepararlo.

Ingredienti

500 gr di petto di pollo;

succo di un limone;

scorza di un limone;

100 ml di vino bianco;

3 bacche di anice stellato;

1 cucchiaio di miele d’acacia;

1 cipolla;

2 rametti di rosmarino fresco;

60 gr di farina 00;

olio evo q.b.;

1 noce di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Combattiamo il caldo torrido con questo velocissimo secondo piatto che protegge il nostro fegato

Per preparare il pollo al limone, miele e rosmarino, iniziamo riducendo il pollo in straccetti. In un piatto mettiamo la farina ed infariniamo gli straccetti di pollo. Nel frattempo, in una padella capiente mettiamo la cipolla tritata finemente ed aggiungiamo l’olio ed una noce di burro. Facciamo rosolare la cipolla per 2 minuti ed aggiungiamo ad essa il pollo. Mescoliamo per bene e quando il pollo sarà colorato, sfumiamolo con il vino bianco. Mentre il pollo cuoce, ricaviamo la buccia e il succo dal limone. Aggiungiamoli al pollo insieme all’anice stellato, al miele e al rosmarino. Saliamo e pepiamo il pollo a piacere e facciamolo cuocere per altri 10 minuti. Una volta cotto noteremo che il fondo di cottura sarà cremoso. A questo punto possiamo servire il piatto e consumarlo tiepido godendo appieno di tutta la sua bontà.

Perché fa bene

Il pollo al limone è un piatto che aiuta il nostro organismo a recuperare i sali minerali persi a causa del caldo. Ecco perché consigliamo di consumare questo piatto quando le giornate sono torride e perdiamo molti sali minerali.

Ma non è tutto. Infatti, il limone ci aiuta a digerire ma soprattutto favorisce la produzione di bile. La bile ha come funzione quella di rendere solubili i grassi ingeriti facilitandone la digestione e l’assorbimento.

Il nostro fegato verrà così purificato dal limone che favorisce lo smaltimento di tossine e scorie presenti nel nostro organismo.

Per quanto riguarda il miele invece forse non tutti sanno che protegge e aiuta a disintossicare il fegato. Infatti, il miele è un ottimo depurante naturale. Questo si deve alla grande quantità di antiossidanti, vitamine del gruppo B e sali minerali come fosforo e potassio che il miele contiene.