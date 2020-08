In questo articolo “Combatti il mal di schiena con una semplice igiene posturale”, vi mostriamo alcuni semplici trucchi per prevenire questo fastidioso problema.

Il mal di schiena e la vita sedentaria, che la società moderna ci impone, sono strettamente correlate. Tuttavia, la colonna vertebrale può subire l’influenza negativa di sforzi eccessivi o cattive abitudini anche dei soggetti più allenati. Generalmente, posture errate e prolungate nel tempo provocano fastidi alla cervicale e dolore lombare.

Vita sedentaria? Ecco quali sono le conseguenze per la tua schiena

L’inattività per la schiena è letale. Più ore dedichiamo a stare seduti davanti alla scrivania, al PC o semplicemente utilizzando il divano di casa e più aumentiamo le possibilità di infiammazione. Queste posizioni, quasi sempre sbagliate, sono dannose per i muscoli e i tendini che si intorpidiscono dopo pochi minuti. La scelta di muoversi con auto, moto e mezzi pubblici rappresenta un’altra causa di posture errate, aumentando eventuali complicazioni alla colonna vertebrale.

Combatti il mal di schiena con una semplice igiene posturale. Cos’è?

L’igiene posturale altro non è che una raccolta di consigli e raccomandazioni utili a proteggere la colonna vertebrale. Con piccoli accorgimenti è possibile scongiurare il pericolo di dolorosi mal di schiena. Scopriamo nel dettaglio i segreti per una buona igiene posturale. Partiamo da alcune buone abitudini da seguire quando stai seduti per molte ore

Evita di adottare la stessa posizione per massimo 30 minuti;

Non portare in avanti la schiena quando si è seduti;

Tieni la testa e tronco allineati;

Evita di accavallare le gambe;

Non stare troppo tempo con la testa verso il basso o verso l’alto;

Davanti al computer, posiziona il monitor ad altezza degli occhi;

Usa una sedia che permetta di sedersi con la schiena ben appoggiata e i piedi a terra. Sono preferibili quelle con i braccioli.

Si può correggere la postura anche durante il sonno?

Sì, è preferibile dormire sul fianco o in posizione supina. Evita di dormire a pancia in giù. Preferisci sempre il letto come luogo dove dormire, divani e poltrone non sono indicati per mantenere la giusta posizione.

Solleva e trasporta i pesi pensando alla posizione della tua schiena

Indossa sempre lo zaino con entrambe le spalline per distribuire meglio il peso. Per sollevare un peso appoggiato al pavimento, abbassati piegando le ginocchia e non sporgerti in avanti. Le calzature vanno indossate e tolte in posizione seduta, così come calze e pantaloni.

