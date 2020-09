Vorreste iniziare uno sport di combattimento ma non sapete cosa scegliere tra kung-fu, karate e pugilato? Siete sempre stati appassionati dalle storie di cappa e spada? Vi siete sempre chiesti come si allenassero i cavalieri medievali?

Allora dovete assolutamente iniziare ad interessarvi all’HEMA, la disciplina che insegna la scherma medievale tradizionale.

Combatti come un cavaliere medievale – HEMA

HEMA è un acronimo che sta per “Historical European Martial Arts” ossia “Arti Marziali Europee Storiche”.

Le scuole di HEMA si prefiggono di insegnare e preservare la pratica dell’arte della guerra medievale, rinascimentale e antica.

Purtroppo abbiamo una conoscenza limitata delle tecniche di combattimento dell’antichità, il periodo greco e romano per intenderci. Fortunatamente invece per quello che riguarda la scherma medievale e rinascimentale ci sono pervenuti veri e propri manuali e trattati che spiegano esattamente come si combatteva in quei periodi storici.

L’Italia è in prima fila nella ricerca e la riproduzione delle tecniche descritte nei trattati storici.

La Sala d’Arme Achille Marozzo si occupa principalmente della tradizione di scherma bolognese, fiorentina e medievale italiana.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’ Accademia Romana d’Armi invece investiga principalmente le tradizioni dell’Italia centrale e meridionale.

Ovviamente ci sono anche altri enti che si occupano di altre tradizioni, ciascuno basato in diversi paesi UE. Inoltre l’HEMA sta prendendo piede anche negli USA, con un recente boom nelle iscrizioni ai corsi e tornei HEMA.

Dove iscriversi

La Sala d’Arme Achille Marozzo organizza ad intervalli regolari seminari, allenamenti e tornei in diverse parti d’Italia.

Se abitate al Centro-Nord le possibilità che ci sia una sede abbastanza vicino a voi sono molto alte.

Se abitate al Sud o sulle Isole avete comunque una buona possibilità di trovare delle scuole private o comunque indipendenti che insegnino la scherma medievale.

Perché interessarsi

L’HEMA è un’arte marziale a tutti gli effetti, come può esserlo il karate, con la fondamentale differenza che prevede l’uso di armi bianche. Allenarsi nell’HEMA significa fare attività fisica esattamente come la si farebbe in qualunque palestra di arti marziali orientali o di pugilato. Poi, oltre ad imparare uno sport da combattimento impareremmo anche nozioni storiche legate al periodo di scrittura del trattato dal quale avremo derivato le nostre tecniche. Questo dona all’HEMA una profondità unica rispetto ad altri sport di combattimento in quanto permette di imparare anche fatti riguardanti la storia delle nostre città e del nostro paese attraverso lo studio della scherma.

Pensateci bene quindi, si tratta di uno sport unico e avvincente, che vi saprà dare grandi soddisfazioni.

Combatti anche tu come un cavaliere medievale!