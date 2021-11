La stagione autunnale oltre al profumo di caldarroste e ai colori dorati, porta anche giornate grigie e umide. Pioggia e umidità infatti sono le più temute per tutti gli appassionati di capelli sempre perfetti e in ordine. Uscire durante queste giornate può diventare davvero un dramma per i nostri capelli. L’umidità colpisce ogni tipo di chioma, che sia liscia, riccia o mossa creando un fastidioso effetto crespo da farci pentire di essere uscite! Sono in tanti pertanto a chiedersi come fare a contrastare i danni creati dall’umidità e a contrastare l’effetto crespo. Combatteremo i capelli gonfi e crespi con 3 trucchetti facili e veloci che a breve illustreremo.

L’idratazione la più grande alleata

Una regola fondamentale per evitare il crespo è l’idratazione. Avere capelli idratati, aiuterà a contrastare le conseguenze antiestetiche causate dall’umidità. Pertanto, tutto parte dallo shampoo. A tal proposito in molti sbagliano ma ecco quante volte dovremmo lavare questo tipo di capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sarà molto importante la scelta dello shampoo, in quanto alleata dell’umidità è proprio l’aridità e la secchezza del capello. Se abbiamo una chioma secca, l’umidità troverà terreno fertile per penetrare più facilmente nel capello e renderlo crespo. In tal modo tutti i sacrifici fatti per avere una piega perfetta prima di uscire, saranno completamente azzerati.

Combatteremo i capelli gonfi e crespi con 3 trucchetti facili e veloci

Pertanto, oltre ad utilizzare lo shampoo più adatto, è fondamentale utilizzare una maschera o un olio per nutrire, rinforzare e soprattutto idratare i capelli. Tra i tanti prodotti in commercio, quello che fa al caso nostro potrebbe essere l’olio di moringa, ottenuto dai semi di moringa oleifera. Questo oltre ad essere un ottimo alleato della pelle secca, idrata e rinforza i capelli e il cuoio capelluto, contrasta la forfora e le doppie punte. Rende i capelli morbidi e li protegge dal calore di phon e piastre e dagli agenti atmosferici.

Un altro trucco è asciugare bene i capelli prima di passare la piastra e utilizzare uno spray anti crespo. Basterà spruzzarlo su un pettine a denti stretti e pettinare le lunghezze prima di uscire.

Questi prodotti fanno da barriera protettiva contro l’umidità e aiuteranno a mantenere la piega più a lungo.

Altro rimedio, sicuramente efficace è quello di ricorrere ad una acconciatura, come una treccia o un elegante chignon.

Approfondimento

Oltre ad impacchi e trattamenti sono queste le cose da fare per capelli splendenti tutto l’inverno