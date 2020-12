Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche se sono segno di saggezza, le rughe sul nostro viso non ci piacciono affatto. E spesso, quando sono molto accentuate, creano un certo disagio. Accettare la propria età non significa per forza abbassare le armi.

Ecco, dunque, le armi segrete per combattere le rughe nel cuore dell’inverno in maniera naturale con i consigli degli Esperti di Salute e Bellezza di ProiezionidiBorsa.

Le prime battaglie si vincono a tavola

Frutta e verdura di stagione che contengono vitamina A ed E, antiossidanti e sali minerali sono la prima azione per combattere le rughe. Agrumi, melograno, fragole e ananas si trovano ormai in tutte le stagioni.

Così come i frutti viola, quali i mirtilli, l’uva nera e le more, che contengono la quercitina, importante per la capacità di diminuire i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Per fare il pieno di omega 3 e 6, non dimentichiamo il pesce, gli oli vegetali, la frutta secca. Infine, il grano saraceno, la menta e il vino rosso possiedono un glicoside importante per attenuare le rughe.

Fame di collagene? È nel pollo arrosto

A proposito di collagene, ricordiamo che non conviene affatto acquistare delle costose fiale di collagene idrolizzato: altro non sono che brodo concentrato, però ce le fanno pagare 200 euro al litro.

Per assumere collagene, basta fare l’aspic di verdure, mangiare un pò di pollo arrosto con la pelle. E se riusciamo, sgranocchiare qualche pezzetto di cartilagine. Il collagene acquisito per via orale, in fiale o col cibo, è sicuramente più efficace di quello spalmato sulla pelle.

Ma, ovviamente, va a rimpolpare tutta la pelle del nostro corpo, non soltanto quella del viso, come vorrebbero farci credere i produttori di fiale.

I massaggi al viso diventano quotidiani

Dopo i 50 anni i massaggi al viso e la ginnastica facciale devono diventare un’abitudine quotidiana. Subito dopo aver deterso il viso bisogna dedicare qualche minuto alla ginnastica.

Una volta all’anno si può prenotare una microdermoabrasione ai cristalli di corindone, che permette di rinnovare lo strato superficiale della pelle senza bruciare le cellule morte, come avviene, invece, col peeling.

Durante il giorno, se ci si trova spesso all’aperto per lavoro, conviene proteggere la pelle con una crema solare fattore 30, in tutte le stagioni. Possiamo usarla come base protettiva prima del fondotinta.

Combattere le rughe nel cuore dell’inverno

Specifichiamo bene che creme e sieri non penetrano negli strati profondi del derma. Tuttavia, sono in grado di riparare lo strato superficiale della pelle e aiutano un pochino la pelle ad aumentare la sua naturale capacità di rinnovamento.

Appena dopo tre settimane, la pelle del viso trattata di notte con un siero, anche se non ringiovanisce, appare più radiosa, idratata e compatta.