Questo alimento verde è uno dei protagonisti dell’estate ed è sfruttato molto per le insalate. I cetrioli sono ricchi di acqua e sali minerali, sono leggeri e contengono pochissime calorie. Servono per reintegrare i liquidi persi con il caldo in un modo del tutto naturale.

Inoltre sono diuretici e rinfrescanti. Aggiunti ad una buona centrifuga di frutta servono a drenare e a combattere cellulite e ritenzione idrica. Infatti contengono l’acido tartarico che limita l’assorbimento di carboidrati. Ecco come combattere la cellulite mangiando i cetrioli accompagnati da questa buonissima salsa.

Quella che presentiamo è una ricetta alternativa alle solite classiche insalate estive. Un buon piatto leggero e fresco da presentare come aperitivo o antipasto è il seguente. Per preparare i cetrioli in crema di basilico, limone e pinoli prendiamo questi ingredienti.

Ingredienti:

3 cetrioli grandi;

3 mazzetti di basilico fresco;

scorza di limone (possibilmente bio e ben lavato);

2 cucchiai di pinoli;

2-3 cucchiai di olio di oliva.

Procedimento:

Cominciamo lavando i cetrioli e tagliandoli in modo sottile con un pela verdure o uno spiralizzatore. In questo modo ricaveremo delle lunghe fettine simili a degli spaghetti o linguine di verdure. A parte laviamo e poi frulliamo le foglie di basilico aggiungendo l’olio e nel caso un poco di acqua.

Infine mescoliamo i cetrioli a fettine con la crema ottenuta e completiamo decorando con la scorza di limone e i pinoli. Questa ricetta tipica della cucina crudista è una buona proposta da inserire nelle diete dimagranti. In più è un’ottima soluzione per combattere la cellulite mangiando i cetrioli accompagnati da questa buonissima salsa.

Suggerimenti per gustare al meglio la ricetta

Nel caso in cui si soffra di disturbi intestinali e si abbiano difficoltà a digerire i cetrioli con la buccia, possiamo toglierla. Spesso nella parte esterna si concentrano le fibre che disturbano l’intestino e provocano la colite o disagi di altro tipo.

Ad ogni modo l’accompagnamento con basilico e limone sarà molto nutriente in quanto i due alimenti sono ricchi di vitamina C e antiossidanti.