Se stiamo passando un momento pieno di preoccupazioni, una scarsa qualità del sonno è quasi fisiologica. Molti di noi, infatti, usano questo momento per sfogare i propri impulsi tramite incubi, atti di sonnambulismo o proprio non riuscendo a chiudere occhio.

Oggi parleremo di possibili rimedi, illustrando come combattere l’insonnia e l’ansia notturna con questi semplici metodi.

Tecniche di rilassamento

Esistono molte tecniche per rilassare il proprio corpo. Le più famose sono quelle di respirazione che prevedono di inspirare ed espirare in maniera lenta e profonda.

Altre, invece, coinvolgono tutto il corpo. Ci sono modi per indurre dei forti tremori che aiutano a scaricare lo stress e contribuiscono poi a sentirsi più tranquilli. Se si vivono dei momenti difficili, è il caso di incominciare a avvicinarsi a tecniche di meditazione in modo da tenere a bada i propri pensieri ansiosi. E anche le proprie paure.

Preparare la stanza e la mente

Esistono, tuttavia, anche dei consigli pratici da seguire per facilitare l’addormentamento. Uno di questi è fare arieggiare la stanza e metterla in ordine in modo da avere attorno un ambiente che ispiri sicurezza.

Poi bisogna cercare di non stimolare le proprie inquietudini. Sono dunque da evitare film violenti o inquietanti, è meglio mettere via il telefonino qualche ora prima di andare a dormire e allontanare situazioni stressanti come discussioni o litigate nelle ore serali.

Aiutarsi con elementi naturali

Prima di buttarsi su sonniferi, è il caso di provare degli elementi naturali che possano dare una mano ad appisolarsi. Parliamo di erbe leggere, come la valeriana o la camomilla.

Può essere utile, infatti, assumerle poco prima di coricarsi per distendere i nervi. Sono reperibili sia sotto forma di infusi sia in comode pastigliette.

Oggi abbiamo visto, dunque, come combattere l’insonnia e l’ansia notturna con questi semplici metodi. Se proprio non riusciamo a dormire, allora è il momento di dedicarsi alla lettura. Per questo motivo consigliamo questi tre libri che possono aiutare a rilassarci e a fantasticare.