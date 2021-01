Bisogna prendersi sempre cura della propria salute, e lo si deve fare in ogni aspetto della vita, anche a tavola. Non tutti sanno che alcune ricette possono aiutarci a raggiungere il benessere, grazie alla combinazione di cibi ricchi di benefici per il nostro organismo. Oggi noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo spiegare come combattere i problemi cardiovascolari e l’ipertensione a tavola con questo gustoso primo: il risotto alle alghe, prezzemolo e testola al vapore. Il consiglio medico viene dal Dottor Antonio Moschetta.

Il risotto che fa bene alla salute

Il risotto alghe, prezzemolo e testola è indicato per coloro che soffrono di ipertensione e di problemi cardiovascolari. La testola, infatti, è ricca di omega 3, grandi amici dell’apparato cardiovascolare e ottimi per contrastare l’ipertensione. L’alga, inoltre, è capace di ridurre l’indice glicemico se unita al riso.

Per realizzare questo piatto serviranno:

200 gr di riso

80 gr di alga kombu

450 gr di testola

1 l di brodo

2 l di acqua

5 gr di prezzemolo

Sale

Olio al limone

La ricetta

La prima cosa da fare sarà quella di concentrarsi sulla testola, facendo sobbollire in una pentola le spine e il capo, con il prezzemolo e il sale. Dopo 10 minuti scolate il tutto, tagliando a dadini sia la testola che il prezzemolo.

Ora bisognerà far bollire il brodo, dove andranno cotti i dadi di testola. Quando saranno pronti (15 minuti circa), li si potrà mettere in un vassoio, aggiungendo un po’ di olio al limone, del sale e una spruzzata di prezzemolo.

E adesso si passerà al riso. Sarà necessario farlo cuocere in un tegamino, fino a che non sarà tostato. Quando diventerà piuttosto caldo, bisognerà aggiungere un mestolo di brodo e mescolare il tutto per 10 minuti a fiamma bassa. L’ultimo passaggio prevede di mettere il riso in una ciotola, condendolo con la testola, le alghe e il prezzemolo. Ed ecco come combattere i problemi cardiovascolari e l’ipertensione a tavola con questo gustoso primo! Il medico però ricorda di fare attenzione: questa ricetta non è adatta per coloro che soffrono di ipertiroidismo.

