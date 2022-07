Una volta le nostre nonne ci raccontavano che il caldo faceva letteralmente impazzire i matti. Quando nei paesini di campagna si conoscevano tutti e col caldo estivo il “matto” locale si aggirava per le vie urlando e parlando da solo. Come spesso accade nei racconti dei nostri nonni, che contengono assoluta verità, il caldo in effetti porterebbe a degli squilibri mentali. Come ricorda infatti questo studio medico, quella sensazione di malessere e di depressione che possiamo avere tutti, in estate sarebbe assolutamente normale. Nella maggior parte dei casi si dovrebbe soprattutto alla mancanza di sonno e alla sua qualità molto bassa. D’altronde in queste serate così afose o dormiamo col climatizzatore acceso o diventa davvero un’impresa addormentarsi e fare un riposo sereno. Come avveniva nelle torture medievali, più a lungo soffriamo e peggiore diventa la situazione. Cerchiamo, quindi di dare qualche consiglio ai nostri Lettori, ricorrendo ancora una volta all’importanza dell’alimentazione.

Quali sono gli alimenti che combattono la debolezza estiva

Stanchezza fisica e mentale avrebbero come comune denominatore anche la carenza di alcuni minerali e vitamine. Ricordano, infatti gli esperti, che soprattutto d’estate, perdendo sali in continuazione, la stessa disidratazione comporterebbe stanchezza e irritazione. Ecco, allora che oltre al solito litro e mezzo abbondante di acqua quotidiano, sarebbe meglio ricorrere anche ai benefici della frutta secca. Grazie ai tantissimi nutrienti di cui dispongono mandorle, noci e nocciole, garantiremo all’organismo e alla mente dei preziosi alleati per combattere la stanchezza e aumentare l’energia. Attenzione invece che questa bevanda molto amata potrebbe favorire la puzza delle ascelle.

Combattere caldo, depressione e stanchezza sarebbe possibile così

Per dare “una botta di vita”, come direbbero i ragazzi moderni, alla nostra giornata, ecco una manciata di frutta secca a colazione. Molto bene farebbero anche tè e tisane, ma possibilmente senza troppo zuccheri. Oltre a frullati di frutta fresca e centrifughe di verdure, garantendo quel benefit di minerali e vitamine. Senza contare le fibre che farebbero andare di corpo, perché non dimentichiamo che un intestino pigro aumenterebbe anche il senso di stanchezza generico.

Attenzione poi agli alimenti che favorirebbero il buon umore

Esistono, poi come ricordano gli esperti, degli alimenti che favorirebbero la produzione della serotonina, ossia il famoso ormone del buon umore. Oltre alla già citata frutta fresca, avanti con:

uova;

pollo e tacchino;

soia;

salmone;

banane;

avena;

latte e yogurt.

Combattere caldo, depressione e stanchezza sarebbe quindi possibile anche con un’alimentazione mirata, in grado di sostenere fisico e cervello.

