Prendersi cura di un orto, anche piccolo, ci dà la possibilità di produrre autonomamente frutta e verdura, ma anche di stare a contatto con la natura e di creare un legame con essa. Infatti, è risaputo che occuparsi delle piante potrebbe allontanare lo stress e aiutare a rilassarsi. Inoltre, avere un piccolo orto, anche sul balcone, ci permette di consumare prodotti di stagione a Km zero e coltivarli senza l’uso dei pesticidi. Un raccolto privo di queste sostanze potrebbe aiutare la nostra salute, ma anche tutelare il suolo e le falde acquifere.

I consigli utili per coltivare un orto rigoglioso

Per coltivare delle piante sane e rigogliose è necessario conoscere qualche piccolo trucchetto davvero molto utile. Ad esempio, è necessario lavorare il terreno e concimarlo nel modo giusto. Questo per renderlo soffice fertile. Inoltre, dobbiamo fare molta attenzione alle erbe infestanti che potrebbero sottrarre i nutrienti alle nostre piante. Controlliamo spesso anche le loro foglie, perché parassiti e afidi sono sempre in agguato. Per risolvere questo problema potremmo utilizzare dei pesticidi chimici, delle soluzioni naturali, tipo ad esempio un macerato alla felce, oppure usare la tecnica della consociazione. Parliamo di una pratica agricola dalle origini antiche che consiste nel coltivare diverse piante compatibili nello stesso terreno. In questo modo, le colture si aiutano e si proteggono a vicenda.

Coltivare vicino a cavoli, carote e fagioli questa erba aromatica potrebbe allontanare molto facilmente la cavolaia e altri parassiti dannosi

Sappiamo che nel mese di giugno possiamo piantare nell’orto molti ortaggi, tra cui cavoli e carote. I cavoli appartengono alla famiglia delle Crocifere e sono molto apprezzati per le loro proprietà nutrizionali. Inoltre, hanno poche calorie e sono perfetti anche per chi è a dieta. Le carote sono un alimento dal gusto dolce e dalla consistenza croccante. Un ortaggio che non dovrebbe mai mancare nel carrello della spesa.

Pochi sanno che un’erba aromatica, coltivata vicino a questi due ortaggi, potrebbe salvarli da afidi e parassiti. Parliamo del rosmarino, una pianta perenne molto utilizzata in cucina ma anche in erboristeria. Questa pianta aromatica, a causa del suo odore forte e poco gradito ad alcuni insetti, avrebbe la capacità di allontanare la cavolaia, la mosca delle carote e l’epilachna. Anche la pianta del fagiolo usufruirebbe di questa fortuna. Quindi, coltivare vicino a cavoli, carote e fagioli il rosmarino potrebbe aiutarci nella lotta contro afidi e parassiti.

Lettura consigliata

In pochi sanno che piantare questo fiore dai colori sgargianti vicino ai pomodori aiuta a farli crescere rigogliosi e sani per tutta l’estate