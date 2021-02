C’è una pianta che lascia tutti a bocca aperta. E’ larga e maestosa, dall’aspetto che ricorda le corna dell’alce. È una pianta incredibile da tenere in casa e da coltivare. Chi accetta la sfida, sappia che noi dello staff Casa e Giardino di Proiezioni di Borsa, lo aiuteremo coi nostri consigli per lasciare tutti a bocca aperta.

La felce a corna d’alce è una pianta stupefacente

La pianta incredibile che lascia tutti a bocca aperta è’ la felce a corna d’alce. Il suo aspetto è veramente particolare, sembra una scultura di Salvador Dalì. La sua architettura è costituita da due tipi di fronde.

Quelle più esterne avvolgono le radici come una capigliatura e proteggono la riserva d’acqua. Le fronde interne, invece, sono ricoperte da una sottilissima peluria che non va toccata, è una protezione per la pianta. Il risultato è stupefacente.

In natura questa felce vive sui rami di altre piante, sostenuta dalle sue foglie sterili, nelle quali si raccolgono le sostanze nutritive.

Per fare scena poniamola su una colonna in salotto

Coltivare questa pianta incredibile che lascia tutti a bocca aperta. Per coltivare la felce a corno d’alce dobbiamo scegliere se tenerla appesa in un paniere pensile. Oppure fissata a un pezzo di corteccia, magari infilato in un vaso. Per lasciare tutti a bocca aperta dobbiamo porla sopra una colonna in salotto, come un’opera d’arte vegetale.

Vive fissata a una corteccia

Nel suo vaso c’è un mucchietto di torba mescolato con la terra. Questa felce particolare gradisce una buona esposizione alla luce e anche ai raggi diretti del sole.

Se fissata alla corteccia, le radici devono stare costantemente umide e irrorate con regolarità. Ma bagnarla non è facile.

Bisogna immergere il vaso e il pezzo di corteccia in un secchio pieno d’acqua, una volta alla settimana. Senza rompere le foglie pelose.

Altrimenti bisogna bagnare la base di torba e terriccio, facendola uscire tutta sotto. Perché le radici marciscono per il ristagno d’acqua.

Una volta al mese bisogna aggiungere del fertilizzante liquido all’acqua delle annaffiature. Si vaporizza acqua non calcarea anche tra le fronde, quando fa caldo.

Grazie alla sua curiosa peluria, questa pianta che non si rinvasa, vive bene anche nell’atmosfera asciutta delle case. Se si riesce a trovare la collocazione giusta, patisce solo il ristagno d’acqua che fa marcire le foglie verdi.

Mentre quelle marroni diventano sempre più marroni e cartacee. Non bisogna mai usare né insetticidi né spray per lucidare le foglie. Quando la pianta emette dei nuovi germogli, bisogna staccarli con delicatezza e piantarli alla base.