Il pomodoro è una pianta abbastanza facile da coltivare anche in vaso. Però, si sa che il pomodoro non tollera molto il freddo. Quindi, come fare se si vuole coltivare l’inverno?

Coltivare pomodori in vaso in inverno è possibile con questo trucco

È facile desistere dal creare un piccolo orto in balcone d’inverno. Si sa che le piante non sopportano bene il freddo, soprattutto il pomodoro. Ma grazie a qualche piccolo trucco è possibile raccogliere pomodori freschi anche l’inverno. Anche se si vive nel Sud Italia dove le temperature sono generalmente più alte, bisogna attrezzarsi. Infatti, il clima leggermente più mite non è di alcuno aiuto l’inverno. Prima di tutto però bisogna fare molta attenzione alla varietà.

Non tutti i pomodori sono adatti alla coltivazione in vaso. Prima di tutto bisogna scegliere dei pomodori a crescita determinata. Questo tipo di pomodoro ferma la crescita vegetativa e comincia presto la fruttificazione. Quindi non cresce molto in altezza, ma fa subito i frutti.

Il periodo ideale sarebbe marzo-aprile, ma si può seminare anche ora, a gennaio. Ma i trucchi da usare sono principalmente due. O si sceglie di tenere la pianta all’interno. O si usa una serra da balcone.

Per poterlo fare in casa è necessario che l’ambiente sia ben areato. Il vaso va posizionato in un punto soleggiato. Ed è necessario un ricambio d’aria costante.

Se, invece, si vuole acquistare una piccola serra da balcone, ecco cosa fare. Cercare una piccola serra delle dimensioni più consone allo spazio sul balcone. Il materiale più adatto è il polietilene termico. Poi bisogna che all’interno l’umidità sia ben controllata. Aria non troppo secca, né troppo umida. Posizionarla in un punto soleggiato è importante. Il pomodoro ha bisogno della luce per crescere. In più il terreno del vaso deve essere sempre molto fertile. Quindi, andrà concimato spesso. Per quanto riguarda l’irrigazione, bisogna farlo con cautela.

La pianta deve essere ben irrigata

Allora, coltivare pomodori in vaso in inverno è possibile con questo trucco. Si potranno raccogliere pomodori freschi in pochi mesi. E preparare una moltitudine di ricette con i frutti dell’orto fatto in casa.