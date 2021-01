Coltivare le piante sul balcone anche in inverno senza rischi

Si sente parlare sempre più spesso del ritorno alla terra, una moda in forte ascesa tra i giovani. Molti ragazzi, in questa particolare congiunzione economica, si buttano a capofitto nella coltivazione di piante aromatiche, ortaggi e frutta. Non tutti però possono disporre di un terreno su cui coltivare e cercano metodi alternativi per farlo. Tutti gli hobbisti hanno cominciato in casa le loro piccole produzioni, sfruttando la stagione estiva per ridurre al minimo il rischio di insuccesso. Quando il cattivo tempo bussa alle nostre porte però, la situazione si complica enormemente. Quando le condizioni atmosferiche cambiano repentinamente, occorre capire come gestire la situazione al meglio. Coltivare le piante sul balcone di casa anche in inverno senza rischi.

La coltivazione delle piante sui balconi potrebbe, in certi casi, risultare complessa. Meglio rivolgersi a negozi specializzati in cui esistono soluzioni molto efficaci per combattere il rigido clima invernale.

Utilizzare delle serre specializzate di plastica permette di coltivare le piante sul balcone di casa anche in inverno senza rischi

Esistono serre di diverse dimensioni e materiali, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Queste strutture, realizzate principalmente con teli di plastica trasparente, permettono alle piante di captare i raggi solari e svilupparsi in condizioni controllate. Senza l’utilizzo di queste strumentazioni anche le piante più resistenti non avrebbero scampo.

Esistono anche versioni artigianali delle serre da esterno, per chi ha particolari esigenze

Con estrema facilità si possono reperire strutture prefabbricate pronte all’uso, ma in alcuni casi realizzare una struttura ad hoc permette di ottenere risultati migliori. Moltissime persone, soprattutto agli inizi, preferiscono costruire personalmente le serre abbattendo in maniera significativa i costi. Non si tratta però solamente di una questione economica, in molti casi infatti si preferiscono queste soluzioni per questioni di spazio.

Coltivare le piante all’esterno non sarà più un problema, mettiamoci al lavoro!

Approfondimento

Per non avere problemi di salute ecco le piante che non dovrebbero mai stare nelle nostre abitazioni