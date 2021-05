Coltivare la stevia a casa darà molte soddisfazioni e permetterà di realizzare un perfetto dolcificante con zero calorie

La stevia rebaudiana, prende il nome dal suo scopritore Rebaudi ed è originaria del sud America, ma ormai diffusa in tutto il mondo. È una pianta perenne che nasce sulle montagne, ma che poco sopporta il freddo e predilige un clima tropicale umido. Si raccoglie circa 3-4 volte l’anno per mille usi. Le sue foglie verdi ovali sono ricche di principi attivi e minerali come magnesio, potassio, zinco ed hanno un potere dolcificante straordinario. Un’arma naturale per combattere l’ipertensione e un aiuto alla digestione. Contribuisce a contrastare i radicali liberi, donando benefici alla pelle, tiene lontano il colesterolo “cattivo”, riduce l’iperglicemia.

Stevia in foglie

Questa pianta può essere considerata come aromatica, così avere e coltivare la stevia a casa darà molte soddisfazioni.

Si può ricavare la pianta da una talea di un amico o acquistando al vivaio una piantina, mentre i semi avranno bisogno più accorgimenti. Il mese migliore per seminare è marzo, mentre per trapiantare si dovrà aspettare almeno maggio.

Si potrà tenere in casa in un vaso di 40 cm di diametro, foderato nel fondo con pietrine, con un terriccio fine che dreni bene l’acqua. Tenere la stevia al caldo e innaffiare spesso, evitando ristagni, saranno dei buoni presupposti per una crescita ottimale.

Il dolcificante senza calorie

Coltivare la stevia a casa darà molte soddisfazioni e si potrà realizzare un perfetto dolcificante con zero calorie con le sue foglie. Posseggono degli edulcoranti che le rendono più dolci dello zucchero. Si utilizzano fresche per dolcificare un piatto o una torta. Oppure si potranno essiccare le foglie in sacchetti di carta, per poi sbriciolarle ed ottenere ottimi tè e tisane dal sapore dolce.

Infuso di stevia

Si può ottenere un infuso mettendo a bollire 1 lt di acqua in un pentolino, poi, a fiamma spenta lasciare 20 minuti in infusione con 20 gr di foglie essiccate. Una volta filtrato si potrà conservare in una bottiglia e consumare per l’intera giornata. È importante evitare dosi eccessive e non superare mai quelle indicate dagli esperti, che raccomandano un massimo di 4 mg per chilo di peso corporeo.