La classica spesa settimanale al supermercato è uno dei parametri che va ad incidere notevolmente sul bilancio famigliare. Soprattutto nei casi di famiglie molto numerose. In generale, le spese sono sempre tante e cercare di risparmiare qualcosina appena si può non fa mai male. In un altro articolo di ProiezionidiBorsa avevamo già affrontato il discorso. Ecco qui il link per leggerlo.

Oggi invece affronteremo la questione da un altro punto di vista. Non tutto quello che mangiamo infatti, lo dobbiamo per forza acquistare. In questa guida andremo a vedere come, coltivando gli scarti di questi alimenti li avremo sempre a disposizione senza doverli più comprare e risparmieremo un sacco di soldi sulla spesa.

Avocado

La frutta tropicale è davvero deliziosa, ma anche – purtroppo – assai costosa. Una volta acquistato e gustato un buonissimo avocado, conserviamone il seme. Dopo averlo lavato per bene, interriamolo in un vaso per iniziare la coltivazione della pianta di avocado. Cresce molto bene nelle regioni più calde come ad esempio la Sicilia.

Zenzero

Ecco un altro prodotto che ultimamente sta andando di moda. Dalle ottime proprietà benefiche, soprattutto in ambito digestivo, lo zenzero si mangia spesso grattugiato sull’insalata. Ma viene usato anche per preparare ottime tisane. Ed è delizioso candito. Comunque sia, una volta acquistato dello zenzero, attendere qualche giorno fino a quando inizia a germogliare. A questo punto, basterà interrarlo in vaso mantenendo la parte germogliata rivolta verso l’alto. Nel giro di breve tempo vedremo nascere una piantina che svilupperà le foglioline verso l’esterno e il nuovo zenzero sottoterra. Quando la pianta si sarà seccata, ecco che il nostro zenzero sarà pronto per essere raccolto.

Patate

Concludiamo infine con un grande classico: le patate. Se dalle patate iniziano a spuntare dei germogli, basta suddividerle in più parti ed interrarle nell’orto o in un vaso. Dopo poche settimane, inizieranno a germogliare. Come nel caso dello zenzero, quando le foglie appariranno, potremo raccogliere le patate.

Per quanto riguarda le patate, esiste anche un altro curiosissimo sistema per poterle coltivare. Per saperne di più cliccare qui.

Forse in molti non lo sapevano, ma coltivando gli scarti di questi alimenti li avremo sempre a disposizione senza doverli più comprare e risparmieremo un sacco di soldi sulla spesa.