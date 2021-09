Problematica o malattia? Colpisce uomini e donne che non si curano dei muscoli questa comune malattia internazionale molto diffusa. Al di là del semplice utilizzo di una delle due parole, sicuramente il tema di questo nostro articolo riguarda milioni di persone in tutto il Mondo. Nello specifico però sono i maschietti quelli più colpiti, con un rapporto addirittura di 10 a 1 rispetto alle donne. Vediamo assieme ai nostri esperti di cosa si tratta e come affrontarla.

È a tutti gli effetti un’ernia

L’ernia inguinale è largamente diffusa tra la popolazione mondiale, tanto che stando alle statistiche, dopo i 40 anni colpisce circa il 5% degli individui. Solitamente si lega alla debolezza dei nostri muscoli, e per questo chi ne soffre, deve svolgere attività sportiva con assoluta moderazione. L’ernia inguinale è alla fine una piccola protuberanza che sporge dal pube, provocandoci dolori intensi e impedendoci addirittura di camminare. Come dicevamo sopra colpisce molto di più gli uomini, a causa della conformazione naturale dell’addome. Non ce ne vogliano i maschietti ma siccome le donne hanno un bacino più largo, di conseguenza per natura presentano potenzialmente una muscolatura addominale pubica più resistente. Quindi, 1-0 per le nostre quote rosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Colpisce uomini e donne che non si curano dei muscoli questa comune malattia internazionale

Questa malattia potrebbe presentarsi anche nei bambini ed è immediatamente consigliato rivolgersi a un chirurgo pediatrico per capire se sia o meno il caso di intervenire per tempo. I trattamenti di questa patologia variano in base alla gravità della singola situazione. Inizialmente potremmo infatti semplicemente indossare le cosiddette guaine contenitive. Ma, se siamo costretti per lavoro o necessità familiari a lunghe ore di sforzi fisici, sarà bene prendere in considerazione l’idea dell’intervento chirurgico. Oggi questo tipo di intervento non è assolutamente complicato, risolve immediatamente il problema e presenta appena una possibilità su 10 di recidiva nel futuro.

Come capiamo se soffriamo effettivamente di ernia inguinale

Ovviamente la prima visita dal medico di base sarà l’aiuto necessario per capire se si tratta veramente di ernia inguinale. Il passo successivo, nel caso di probabile conferma, è la visita specialistica con relative ecografie. Attenzione che attraverso le classiche visite posturali, ma anche attraverso il famoso colpo di tosse, potremmo scoprire di non avere bisogno dell’intervento chirurgico. È possibile, infatti riportare un’ernia inguinale di piccole dimensioni nella sua sede anche a livello manuale. In ogni caso, come ci verrà consigliato dagli specialisti, nel caso di un intervento chirurgico, è bene affrontarlo così da poter tornare finalmente a una vita normale.

Approfondimento

Sembra incredibile ma lo stress aumenta anche a tavola con questi alimenti quotidiani