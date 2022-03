Coloro che non hanno ancora trasmesso questa dichiarazione all’INPS anche tramite l’Agenzia delle Entrate rischiano la sospensione della pensione

Negli ultimi anni, stiamo assistendo ad una vera e propria innovazione tecnologica che sta cambiando la vita, le abitudini ed il lavoro di ciascuno.

Le nuove tecnologie, complice anche la pandemia, oramai hanno coinvolto quasi tutti i settori della società moderna. Dagli uffici pubblici alla scuola fino a alle abitazioni dei cittadini.

Oggi, infatti, comodamente da casa, si possono svolgere molte attività ed usufruire di svariati servizi, grazie agli strumenti digitali a disposizione.

Anche il modo di fare informazione è cambiato non solo in Italia ma in tutto il Mondo.

L’informazione dell’era digitale, passa sempre più attraverso internet, i giornali online, i blog ed i social network. Ed ogni giorno, cresce il numero di persone che si informano sugli argomenti più disparati, grazie ai mezzi digitali.

Anche la Pubblica Amministrazione ed Enti importanti come l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, hanno da tempo adottato soluzioni tecnologiche per migliorare e semplificare il rapporto tra gli utenti e gli uffici stessi.

Per cui anche l’INPS tramite il proprio sito online ed altri canali, aggiorna i propri lettori su tutte le novità.

Quest’oggi parleremo delle dichiarazioni che i cittadini che ricevono delle provvidenze economiche dallo Stato, devono annualmente presentare, quando sussistono alcune condizioni.

Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 20 ottobre 2021, l’INPS avvertiva gli invalidi civili, titolari di assegni, pensioni ed indennità della necessità di presentare queste dichiarazioni.

Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

La normativa vigente stabilisce che gli invalidi civili che percepiscono emolumenti legati al reddito, come ad esempio, la pensione di inabilità e l’assegno mensile di assistenza, sono tenuti ogni anno, a comunicare all’INPS i propri redditi.

Il termine per presentare questa dichiarazione è di regola fissato al 31 marzo di ciascun anno.

Per cui coloro che non hanno ancora trasmesso questa dichiarazione all’INPS anche tramite l’Agenzia delle Entrate rischiano la sospensione dell’assegno.

I titolari di prestazioni di invalidità civile che ad oggi non hanno ancora comunicato i propri redditi mancanti relativi agli anni 2017-2020, devono farlo entro la fine del mese se non vogliono che la prestazione sia prima temporaneamente sospesa.

Tutti coloro che hanno, infatti, ricevuto dall’INPS l’avviso di temporanea sospensione delle prestazioni in godimento, faranno bene a presentare entro il 31 marzo la ricostituzione reddituale.

Potranno rivolgersi direttamente all’INPS o procedere anche tramite l’Agenzia delle Entrate.

