Il giardinaggio è una delle attività ricreative più apprezzate e praticate. Come abbiamo visto più volte su ProiezionidiBorsa, coltivare le piante ha degli effetti benefici sulla salute degli esseri umani.

Circondarsi di verde, infatti, aiuta a diminuire lo stress, a rallentare il declino cognitivo e sviluppa la creatività. È davvero un’attività a tempo pieno, che non si ferma neanche con l’arrivo delle stagioni un po’ più fredde. In questo articolo vedremo alcune delle piante più belle da coltivare a settembre, per garantire fioriture abbondanti anche in autunno.

Infatti, coloriamo l’autunno che verrà con queste 4 piante ornamentali che pochi conoscono

Iniziamo questa lista di piante ornamentali con la zinnia. Questa pianta è apprezzata da tutti per la sua abbondante e prolungata fioritura. I suoi grandi fiori sgargianti e globosi, infatti, coloreranno balconi e giardini fino ad ottobre inoltrato. Dal momento che è una pianta rustica, è molto facile da coltivare.

Ha bisogno solo di un’esposizione in pieno sole, in luogo possibilmente ben ventilato, e di irrigazioni abbondanti quando il terreno è troppo asciutto.

Mal sopporta invece i ristagni idrici; quindi bisogna fare attenzione a non esagerare.

Un’altra bellissima pianta, ideale per decorare anche gli ambienti interni della casa, è l’astrophytum.

Si tratta di una pianta succulenta, con una particolarissima forma a stella e con un bellissimo fiore dai grandi petali. In altre sedi, comunque, abbiamo già avuto modo di approfondire altri aspetti di questa meravigliosa pianta.

Comunque, ciò che è importante sapere adesso, è che durante la prossima stagione, le piante grasse hanno bisogno di cure e attenzioni particolari. Infatti, l’autunno e l’inverno sono stagioni molto delicate e ci saranno brutte sorprese a settembre per chi non cura le piante grasse in questo modo.

Vediamo ora altre due bellissime piante

Esiste un’altra pianta, tipica della stagione fredda, che somiglia per forma al cavolo. Stiamo parlando della brassica oleracea, o cavolo ornamentale, appartenente alla famiglia delle Brassicacee, solitamente coltivato solo a scopo decorativo.

Possiede foglie grandi, con margine dentato e con abbinamenti di colori che vanno dal verde e bianco, al verde e rosa, o viola.

In questa lista, non possiamo non citare le bellissime surfinie. Disponibili in commercio con un’infinita gamma di colori, è l’ideale per abbellire giardini, terrazzi e balconi.

Oltre al caldo, sopporta bene anche il freddo, anche se il consiglio è quello di spostare eventualmente il vaso in luoghi riparati dal vento.

Nel caso di questa pianta, così come per le petunie, è importante saper gestire parassiti ed insetti infestanti. Tuttavia, non avremo mai più assalti d’afidi su petunie e surfinie con questo eccezionale rimedio naturale.

Quindi, coloriamo l’autunno che verrà con queste 4 piante ornamentali che pochi conoscono ed avremo balconi e giardini sempre in festa.