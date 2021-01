Oggi proponiamo un colorato risotto al pomodoro e carciofi. Sì, il mix potrebbe far storcere qualche naso ma assicuriamo che l’abbinamento è perfetto, specie con queste giornate rigide che ci costringono a stare a casa.

La morbidezza e il gusto dolce del carciofo si fonde bene con il sapore deciso del pomodoro e dona al riso quella croccantezza ideale che serve per un primo piatto.

La presenza del prezzemolo, immancabile con il carciofo, rende il piatto un piatto profumato e ricco di gusto che saprà stupire anche gli ospiti più esigenti.

Ingredienti

250 gr di riso;

3 carciofi;

250 gr di pomodori pelati;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

30 gr di burro;

1 litro di brodo vegetale;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

2 cucchiai di olio d’oliva;

1 limone intero;

sale.

Colorato risotto al pomodoro e carciofi

Cominciamo la nostra ricetta col pulire per bene i carciofi. Leviamo tutte le foglie esterne per arrivare al cuore e tagliamo via la parte del gambo più fibrosa. Affettiamolo finemente nel senso della lunghezza e immergiamoli nell’acqua col succo del limone intero, per impedire che i carciofi si anneriscano. Nel frattempo, prendiamo una padella e mettiamoci l’olio, il burro, la cipolla affettata e lo spicchio d’aglio tritato. Scoliamo i carciofi dall’acqua acidula, strizziamoli e aggiungiamoli nella padella.

Quando i carciofi si saranno ammorbiditi, uniamo il riso alla padella. Si consiglia un riso Carnaroli che nella cottura tiene meglio ed è il migliore per i risotti di questo tipo. Tostiamo il riso e aggiungiamo i pomodori pelati e il prezzemolo tritato. Dopo cinque minuti, uniamo un mestolo di brodo vegetale. Man mano che il riso cuoce, aggiungiamo mestolate di brodo caldo, finché il brodo non sarà finito.

Quando il riso sarà finalmente cotto, regoliamolo di sale e facciamolo riposare col coperchio per circa cinque minuti.

Passato questo tempo, serviamo il nostro riso ben caldo con un filo d’olio a crudo.