Conto alla rovescia per fare ordine tra le tante idee che sicuramente negli ultimi giorni ci frullano in testa per gli eventi natalizi. Ultimamente ci siamo concentrati particolarmente nel fornire delle soluzioni gustose ma pratiche per assicurarci un figurone con ospiti e parenti. Ad esempio meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste.

Oggi invece ci concentreremo su un primo piatto da preparare rapidamente ma che al tempo stesso sarà difficile dimenticare. Il piatto in questione è un risotto di zucca e gamberi. Colorato e gustoso è questo il piatto che sbalordirà gli ospiti per Natale e Vigilia.

I colori dell’inverno

Per la preparazione per 4 persone avremo bisogno di:

riso Carnaroli 320 g;

scalogno;

gamberi;

brodo vegetale;

salvia;

burro;

zucca già pulita 500 g;

vino bianco.

Cominciamo dalla pulizia dei gamberi dei quali conserveremo il carapace. Infatti prenderemo le teste e i carapaci per tostarli in padella e sfumarli con il brodo vegetale. Questo ci consentirà di avere un rapidissimo fumetto di pesce.

Proseguiamo mettendo la zucca in forno a 200° per circa 20 minuti con olio, sale e salvia, fin quando non sarà morbida.

A questo punto tritiamo finemente dello scalogno e mettiamolo in una casseruola con dell’olio. Una volta imbiondito lo scalogno, aggiungiamo il riso in padella e lasciamo tostare qualche minuto a fiamma alta. Sfumiamo con del vino bianco e cominciamo la cottura del risotto aggiungendo il nostro brodo di gamberi.

Il risotto dovrà essere cotto mescolando costantemente ed aggiungendo brodo quando questo comincia a scarseggiare. A circa metà della cottura aggiungeremo la zucca nel risotto e lasceremo che si sfaldi lentamente. La zucca darà un meraviglioso tono arancio mentre il brodo di gamberi sprigionerà un irresistibile profumo di mare. Portiamo a termine la cottura, saliamo e mantechiamo con del burro molto freddo per avere una consistenza molto più cremosa.

Non resta che impiattare e guarnire il piatto con i gamberi interi che daranno una nota carnosa al risotto.

Il tocco dello chef

Infine per chi non riesce a resistere al richiamo della cosiddetta “nota croccante” è possibile arricchire il piatto con della granella di pistacchio.

