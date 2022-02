Quando dobbiamo preparare la merenda per i nostri figli, spesso non abbiamo idee. In realtà, esistono numerose ricette nutrienti e deliziose perfette per una merenda sanissima.

Oggi vogliamo parlare di una variante delle classiche crepes francesi che sta avendo molto successo. Vedremo come, aggiungendo dei semplici ingredienti, potremo realizzare dei dolci sorprendenti.

Coloratissime e deliziose, queste crepes faranno impazzire i più piccoli grazie ad un trucco che sembra magia.

Come sfruttare i colori della natura

Se in cucina vogliamo dare colore alle nostre preparazioni, non dobbiamo usare per forza i coloranti.

La natura ci offre numerosi ingredienti 100% naturali che aggiungono colore ai cibi senza cambiarne il gusto.

Possiamo citare l’esempio della curcuma, una spezia di colore giallo in grado di colorare ogni cibo con cui entra in contatto.

La barbabietola, invece, in poche dosi colora di rosso. Per ottenere un colore blu intenso, poi, possiamo aggiungere del bicarbonato alla barbabietola, mentre per l’arancione basta usare una purea di carote.

Se conosciamo questi piccoli “magici” poteri di questi ingredienti, potremo colorare le nostre preparazioni, dai dolci alle verdure, così come il pane e la pasta fatti in casa.

Oggi vogliamo proprio spiegare come preparare delle crepes dolci dai colori sgargianti, blu, gialle e rosse.

Coloratissime e deliziose queste crepes faranno impazzire i più piccoli e i più golosi

Possiamo iniziare a creare i nostri coloranti naturali a partire dalle materie prima.

Dovremo prendere una mezza barbabietola e frullarla in un mixer. Ora possiamo passare alla preparazione dell’impasto mischiando le uova, il latte e la farina.

Dopo aver fatto riposare per un paio di ore per eliminare i grumi, possiamo dividere l’impasto in tre parti.

La parte che vorremo colorare di rosso potremo mixarla in frullatore assieme al colorante di barbabietola.

Una parte di questa potremo mischiarla con un pizzico di bicarbonato e otterremo un liquido di colore blu.

Non ci resta che miscelare la parte restante con un cucchiaino di curcuma.

Per friggere le crepes ci servirà una padella larga e una noce di burro.

È arrivato il momento di guarnire le crepes, che avranno un colore intensissimo.

I bambini, ma non solo, rimarranno stupiti da questo effetto e mangiare merenda sarà un piacere per gli occhi.

Approfondimento

Se vogliamo preparare un dolce simile alle crepes ma senza glutine e ancora più leggero ecco una deliziosa ricetta