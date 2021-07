Questa ricetta è una di quelle che si preparano veramente in pochi minuti. Perfetta per un pranzo veloce e sano, ma anche proteico e light. Tutto ciò che occorre è semplicemente un mixer e il gioco è fatto. Preparare questa coloratissima e gustosa frittatina extra light con tante verdure e poche calorie è anche un ottimo modo per far mangiare le verdure ai bambini. Non si accorgeranno neanche di mangiarle.

Ingredienti

1 carota;

1 cipollotto;

3 uova;

1 zucchina;

1 pomodoro;

3 cucchiai di grana;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 ciuffo di basilico;

sale e pepe, quanto basta;

olio di oliva, quanto basta.

Procedimento

Questa coloratissima e gustosa frittatina extra light con tante verdure e poche calorie può essere realizzata sia come frittata unica che in forma di frittatine. Quest’ultime sono perfette per un aperitivo con gli amici che sia gustoso ma con un occhio alle calorie. Noi la proporremo nella versione classica.

Lavare le verdure e privare della buccia. Tagliare tutte le verdure grossolanamente e inserire nel mixer. Tritare per qualche secondo fino ad ottenere dei piccoli pezzettini.

In una ciotola, sbattere le uova con il grana e un pizzico di sale e di pepe. Versare le verdure tritate nelle uova e mescolare bene.

Scaldare una padella con sopra un foglio di carta forno piegato in modo che aderisca bene alla padella. Versare un filo di olio di oliva sul foglio di carta forno e lasciare scaldare leggermente. Dopo qualche secondo, versarci dentro le uova con le verdure e tenere la fiamma media. Lasciare cuocere così per qualche minuto e poi coprire con un coperchio. Abbassare leggermente il fuoco e lasciare cuocere per qualche minuto. Girare la frittata e lasciare cuocere anche l’altro lato per qualche minuto e togliere dal fuoco.

Mangiare la frittata tiepida. Più riposa, più sarà gustosa.

