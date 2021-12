Le insalatone sono per eccellenza un piatto estivo. Sono un piatto unico che non richiede cottura. Ecco perché durante la bella stagione vanno per la maggiore. Tra l’altro, sono anche molto comode perché basta travasarle in un tupperware e sono ideali da portare in ufficio per la pausa pranzo o durante una gita fuori porta, per evitare di spendere soldi in bar e ristoranti.

Oltre alle verdure di stagione, in genere, si aggiungono fonti proteiche. Le più comuni sono mozzarella, prosciutto cotto, tonno e uova sode. Quella appena descritta è proprio la variante più classica. Ma chi l’ha detto che le insalatone ce le possiamo concedere soltanto quando fa caldo? Ogni stagione ci offre una gran quantità di prodotti. Con un po’ di ingegno, basta semplicemente abbinare vari prodotti per poter realizzare strepitose insalatone invernali. Del resto, in cucina non ci sono regole ferree. Possiamo anche associare gli alimenti a noi più graditi e sperimentare varie combinazioni di sapori. Pochi ci pensano, ma alcune insalatone si prestano per essere consumate anche tiepide. Ecco ad esempio un’insalata di fagioli e zucca ricca di gusto e colori perfetta sia calda che fredda.

Nel presente articolo andremo a vederne un altro esempio.

Colorata e croccante questa gustosissima insalatona invernale è facile e veloce da preparare ed è perfetta anche tiepida

Mettiamoci subito all’opera e vediamo cosa ci serve per preparare questa insalata dai tipici colori invernali.

Ingredienti per 4 persone

1 cespo di radicchio trevigiano;

150 g di brie o camembert;

2 pere Kaiser;

una decina di nocciole tritate;

olio evo;

sale.

Procedimento

Pulire per bene l’insalata e dividerla in lunghi spicchi; nel frattempo, mettere sul fuoco la piastra e attendere che si scaldi; una volta che la griglia sarà rovente, metterci sopra le fette di radicchio facendole grigliare per bene su entrambi i lati; a questo punto, cominciamo a comporre la nostra insalatona nei singoli piatti; creiamo una base costituita dai ciuffi di insalata grigliata; sopra sistemiamo dei cubetti di brie; alterniamo al formaggio delle fette di pera tagliate molto sottili; condiamo con un giro di olio evo; aggiustiamo di sale; concludiamo con una spolverata di granella di nocciole.

Per chi lo ama, sta molto bene anche qualche goccia di aceto balsamico. Dona un aroma particolare ed anche un tocco di colore in più!

Ed ecco qui: colorata e croccante questa gustosissima insalatona invernale è facile e veloce da preparare ed è perfetta anche tiepida.

Ovviamente, è perfetta anche fredda o a temperatura ambiente.