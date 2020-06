Collocare a sconto azioni Banca FarmaFactoring non ha fatto bene al titolo. Cosa attendersi per il futuro?

Collocare a sconto azioni Banca FarmaFactoring attraverso BFF Luxembourg non ha portato bene all’andamento borsistico del titolo. Sono state collocate, infatti, 17 milioni di azioni a un prezzo di 5,2€ a sconto di circa il 3% del valore in cui si è conclusa l’operazione.

Questa vendita, avvenuta a inizio giugno, ha avuto un effetto negativo che continua ancora a mostrare i suoi effetti. Al momento, infatti, le quotazioni si trovano in area 4,9€.

La discesa scattata a seguito dell’operazione che ha collocato circa il 10% del capitale è stata frenata, per il momento, dal giudizio di Moody’s che ha confermato il rating su Banca FarmaFactoring: outlook Developing (da Positivo) per il Rating Emittente di Lungo termine (Ba1) e outlook Positivo per il Rating Depositi Bancari di Lungo termine (Baa3).

Collocare a sconto azioni Banca FarmaFactoring: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Banca FarmaFactoring (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 4,87€ in rialzo del 2,2% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma le ultime tre settimane (compresa quella in corso) stanno evidenziando una notevole difficoltà nel proseguire al rialzo. Le quotazioni, infatti, si sono portate a contatto con un supporto, area 4,7135€, che se rotto in chiusura di settimana potrebbe non far accelerare al ribasso, ma invertire la tendenza di medio/lungo periodo. Sarà, quindi, importante vedere quale sarà la chiusura di venerdì 26 giugno.

Per ridare forza e sprint ai rialzisti dovremmo assistere a una chiusura settimanale superiore a 5,1362€.

