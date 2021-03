I collant, odio e amore per ogni donna. Spesso fastidiosi, scivolano di continuo e sistemarli ci mette a disagio oltre che in imbarazzo. Tuttavia, in inverno non possiamo farne a meno o al peggio dobbiamo rinunciare ad indossare un vestito o una gonna. Ma si sa, chi bella vuole apparire un poco deve soffrire e quindi via ai collant e alla loro scomodità. È pur vero che possiamo ricorrere alle autoreggenti, ma soltanto se l’abito che indossiamo è di media lunghezza, onde evitare che sbuchino all’improvviso. Il secondo problema di ogni donna che si accinge ad indossarli (dopo il “se” indossarli) riguarda il loro colore. Abolito il color carne, ritenuto antiestetico dalla maggior parte degli esperti di moda, non ci resta che il classico nero.

E in primavera che si fa, dobbiamo usarli o no? Ma soprattutto, questo nero quasi obbligato, è adatto all’arrivo della bella stagione?

Collant in primavera, sì o no?

Cominciamo col dire che molto dipende dalla temperatura. Sappiamo infatti che la primavera è un po’ bizzarra dal punto di vista climatico e che questo influenza notevolmente il nostro modo di vestire.

Passare dai 10 ai 20 gradi in un solo giorno non ci aiuta di certo nella scelta del nostro outfit.

Per prima cosa, quindi, controlliamo il meteo e decidiamo solo a quel punto come attrezzarci. In caso di temperature relativamente basse, il collant risulterebbe ancora necessario ma sarebbe meglio optare per un 20 denari anziché il classico 30 o più. E il colore? Bé, torniamo al discorso di prima per cui il nero docet. Ma con la scusa della bella stagione, potremmo osare con qualcosa di più colorato e originale. Collant con dei piccoli disegni o con dei pois sono perfetti con una gonna di jeans scuro o un semplice vestitino in tinta unita.

Possibili alternative

Se non vogliamo mettere le scomode calze, ma allo stesso tempo non accontentarci del classico pantalone a sigaretta, ecco qualche alternativa.

La prima riguarda abiti o gonne molto lunghe. Arrivando fino ai piedi, coprono l’intera gamba e ci permettono di non avere freddo pur restando in grande stile.

La seconda prevede jeans o pantaloni culotte sopra la caviglia da abbinare ad uno stivaletto primaverile color cammello. Questa lunghezza permette di lasciare scoperta una piccola parte della gamba, così da creare un effetto originale e diverso dal solito pantalone. Anche i jeans a zampa d’elefante son tornati di moda e con l’arrivo dell’estate, è possibile trovarne di più estrosi con strass o piccole borchie.

Quindi, collant in primavera sì o no? Nessuno ce lo vieta, ma sappiamo che esistono delle alternative altrettanto valide e stilose.