Novembre è alle porte e arriveranno sui banchi di mercati e supermercati nuovi prodotti di stagione che non dobbiamo farci scappare. Tra bietola e barbabietola, carciofo e cavolfiore, spunta anche una verdura spesso sottovalutata ma dal grande potenziale culinario e non solo: il cavoletto di Bruxelles. Questa piccola verdura è quello che si direbbe una cultivar, ovvero una varietà di pianta ottenuta attraverso un miglioramento genetico. Nello specifico, il cavoletto di Bruxelles deriva dal cavolo classico, di cui mantiene diverse proprietà. In aggiunta, il cavoletto ha delle sue peculiari proprietà. Tra queste spicca una notevole ricchezza di vitamine che rende il cavoletto di Bruxelles un importante alleato della salute della pelle e della vista.

Collagene e carotenoidi a volontà con questa verdura di novembre amica della pelle e della vista

Il cavoletto di Bruxelles vanta una tabella nutrizionale di tutto rispetto. 100 grammi apportano soltanto 40 calorie, derivanti per il 45% da proteine, il 43% da carboidrati e il 12% da lipidi. Ma la sua ricchezza principale è l’apporto vitaminico. Un etto di cavoletti apporta 754 UI di vitamina A, 85 milligrammi di vitamina C, 0,88 milligrammi di vitamina E, 177 microgrammi di vitamina K. Inoltre, i cavoletti hanno una buona dose di sali minerali, specialmente potassio, fosforo, calcio, sodio, magnesio, ferro, zinco, manganese e selenio. Ma sono anche fonte di alfa e betacarotene, oltre che di acidi come tiocianati, isotiocianati, luteina, indoli, sulforafano e sinigrina. Queste proprietà lo rendono un alleato del benessere dell’organismo, oltre che un contorno sfizioso da preparare in diversi modi. In particolare, il nostro corpo sintetizzerà collagene e carotenoidi a volontà con questa verdura di novembre amica della pelle e della vista.

Benefici e controindicazioni dei cavoletti di Bruxelles

Il consumo stagionale di cavoletti di Bruxelles potrebbe apportare benefici alla salute grazie alla ricchezza di vitamine e antiossidanti. Le vitamine A, C e K possono giocare un ruolo importante nella sintesi del collagene, proteina essenziale per la salute della pelle. Al contempo, i carotenoidi e la vitamina A possono aiutare a proteggere la vista. Inoltre, la vitamina K può giocare un ruolo importante per aiutare la coagulazione sanguigna. La presenza di potassio potrebbe aiutare la salute cardiovascolare, mentre quella di elenio e manganese innalza le difese antiossidanti dell’organismo. L’unico caso in cui è sconsigliato assumere cavoletti di Bruxelles è quello in cui si soffra di problemi alla tiroide, vista la presenza di goitrogeni. Possono anche interferire con l’assunzione di farmaci anticoagulanti e diuretici.

