Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Colesterolo alto, che fare? Si tratta di un grosso problema per milioni di persone nel mondo.

Ma in questi giorni è uscita una buona notizia per tutti coloro che soffrono di problemi cardiovascolari. Sono in arrivo prodotti altamente innovativi che possono controllare i livelli di colesterolo troppo alti. Anche nei pazienti “critici” che assumono ogni giorno statine senza risultati soddisfacenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Potranno, inoltre, essere curati anche i pazienti che non le tollerano e cercano di arrangiarsi, senza risultati anche loro, con rimedi naturali. Questa grande rivoluzione potrebbe salvare oltre 10.000 vite l’anno da infarti o ictus per colesterolo “cattivo”. E ridurre il numero dei decessi per malattie cardiovascolari che sono oltre 224.000 l’anno, di cui 50mila imputabili a mancati controlli di questo valore.

Numeri molto più alti, dunque, di quelli imputabili, attualmente, al coronavirus. Ecco qualche dettaglio in più su questa notizia così importante, grazie agli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Due nuove molecole già in commercio dal 2021

Due nuove molecole saranno già disponibili in Italia dal 2021. Lo hanno annunciato i più illustri esponenti della Società Italiana di Cardiologia, confermando la loro efficacia.

Gli studi sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. In Italia la spesa sanitaria arriva a 16 miliardi di euro l’anno per costi diretti e indiretti relativi a questo problema. Che è causa primaria di ictus e infarto.

Colesterolo sconfitto grazie a nuovi super farmaci

Quando si è sani, spiega Ciro Indolfi, Presidente di SIC, una dieta ricca di vegetali e povera di grassi e l’attività fisica sono sufficienti a proteggerci. Ma una volta che il processo di indurimento delle arterie è avanzato, che fare? Bisogna necessariamente ricorrere ai farmaci per prevenire l’insorgenza di eventi cardiovascolari. Più di un milione di italiani sono a rischio. Ma solo il 20% raggiunge gli obiettivi raccomandati dalle linee guida internazionali.

I risultati dello studio “Da Vinci”

Colesterolo sconfitto grazie a nuovi super farmaci. E grazie a studi recenti condotti in tutta Europa. Nello studio “Da Vinci”, che ha coinvolto 6.000 pazienti, di cui 300 italiani, la metà dei soggetti esaminati aveva avuto un infarto e un ictus nel 22% dei casi. Nel 40% casi si trattava anche di pazienti diabetici.