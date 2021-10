Il cibo non è da intendersi come una vera e propria medicina, ma sicuramente può dare una grossa mano quando si tratta di mantenerci in salute. Gli esperti hanno più volte evidenziato come i macronutrienti di diversi cibi possano avere dei benefici sull’organismo. Le nonne invece hanno più volte evidenziato che il cibo salutare può anche essere delizioso. Questa combinazione non dobbiamo dimenticarcela quando facciamo la spesa e armeggiamo in cucina. Per questo ProiezionidiBorsa si impegna a proporre piatti buoni e salutari su basi scientifiche, e l’articolo di oggi non fa eccezione.

Secondo gli esperti di Humanitas possiamo tenere colesterolo, glicemia e pressione sotto controllo grazie a questa ricetta gustosa per l’inverno. Nello specifico, Humanitas si riferisce agli ingredienti principali di oggi: mela e cannella. La prima contribuirebbe alla salute cardiovascolare, riducendo anche il colesterolo cattivo. La seconda invece sarebbe utile per contrastare iperglicemia e ipertensione. Questi sono tutti valori che vanno tenuti sotto stretto controllo, soprattutto dopo una certa età. Fortunatamente possiamo farlo con dolcezza.

Ingredienti

900 g di mele renette;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

100 g di sciroppo d’acero;

½ cucchiaino di noce moscata;

1 limone.

Questa ricetta è davvero molto semplice e prevede l’utilizzo di pochi ingredienti. Cominciamo con le mele renette, le più dolci e quindi le più adatte per la pasticceria. Quella che realizzeremo oggi infatti è una composta setosa e fragrante da spalmare sul pane la mattina o per farcire i dolci.

Sbucciamo le mele e tagliamole a tocchetti. Mettiamole in un tegame insieme alla scorza del limone, che quindi dovrebbe essere non trattato o biologico. Poi spremiamone il succo e aggiungiamolo alle mele. Versiamo poi tutti gli altri ingredienti e accendiamo il fuoco tenendolo medio-basso. Copriamo la pentola con un coperchio e lasciamo andare il tutto per circa due ore. Non dovrebbe essere necessario, ma all’occorrenza possiamo aggiungere anche mezzo bicchiere d’acqua. Per evitare di far bruciare gli ingredienti.

Quando le mele saranno talmente morbide da sfaldarsi possiamo trasformarle in composta. Usiamo un frullatore ad immersione e riduciamo in crema le nostre mele, che dovrebbe rimanere liscia e senza grumi. Facciamo cuocere a fuoco basso per altri 10 minuti e siamo pronti per mettere la nostra composta dentro i vasetti. Versiamola ancora calda e capovolgiamoli dopo averli richiusi per formare il sottovuoto. Ovviamente ricordiamoci di sterilizzarli in anticipo. Le dosi di questa ricetta dovrebbero essere utili alla realizzazione di circa 5 vasetti da 200 grammi.

Per accompagnare la composta di mele e cannella potremmo spalmarla su questo pane gustoso e ricco di fibre davvero semplice da realizzare. Oppure possiamo farcire la torta 5 minuti velocissima e golosa per una domenica di dolcezza.