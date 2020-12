Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando i nostri Esperti di salute e benessere, ma anche di cucina, ribadiscono negli articoli della Redazione che i prodotti alimentari italiani sono i migliori del mondo, c’è un perché. Ci sarà pure magari qualche mosca bianca, ma la stragrande maggioranza delle aziende alimentari italiane sono certificate e controllate.

L’italiano può avere tutti i difetti del mondo, ma quando si parla di cibo è in grado di fornire una filiera di sicurezza degna del Pentagono. In un periodo come questo, invitiamo anche all’idea di regali natalizi, con cesti di prodotti italiani, anche a chilometro zero. Sosterremo così i nostri lavoratori con un occhio importante alla salute di tutta la famiglia. Facciamo attenzione perché Coldiretti svela quali sono i cibi importati che fanno male alla nostra salute mettendola in pericolo.

Il podio al contrario

Ecco i 3 Paesi internazionali che sono stati i più segnalati per le non conformità alimentari degli ultimi mesi:

Turchia;

Cina;

India

Qualcuno dei nostri Lettori starà già beffardamente sogghignando, permettetecelo, avendo preventivamente scommesso sul podio al contrario di questa classifica. La cosa sconvolgente è che le segnalazioni di pericolosità alimentare e mancanza di sicurezza della Turchia sono state 3000 in pochi mesi. Alessandro Manzoni direbbe: “ai posteri l’ardua sentenza”.

Attenzione però anche a due quasi insospettabili.

E, se avevamo indovinato tutto, o quasi, il podio, appena sotto ci sono due rappresentanti abbastanza insospettabili. Coldiretti svela quali sono i cibi importati che fanno male alla nostra salute mettendola in pericolo e arrivano anche da Stati Uniti e Spagna.

L’Italia al Top

Tanto di capello a tutte le nostre aziende alimentari, perché la nostra piccola Italia non entra nemmeno nella classifica dei 20 peggiori Paesi. A completezza di questa importante tematica ecco gli alimenti che dobbiamo rigorosamente consumare solo se vengono da aziende italiane:

carne di pollo;

frutta secca e noce moscata;

peperoncino, soprattutto quello indiano;

semi di sesamo;

fragole e ciliegie;

noci e pistacchi:

arachidi e nocciole;

fichi secchi.

In tutti questi alimenti, la maggior parte dei quali provenienti da Turchia e India, le autorità competenti hanno riscontrato la presenza massiccia di sostanze tossiche, tra cui le aflatossine. In materia di rischi per la salute, invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sui pesticidi nelle verdure nell’articolo sottostante.

