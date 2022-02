La prima colazione rappresenta un momento davvero importante. Al risveglio il corpo ha bisogno dell’energia giusta e di una buona dose di vitamine e minerali per iniziare bene la giornata. Inoltre, è proprio ciò che mangiamo al mattino che regola la fame e il nostro appetito. Per questo la medicina insiste che svegliarsi consumando proteine, carboidrati buoni e fibre è alla base dello stare bene.

Eppure, sono molti coloro che, per mancanza di tempo o svogliatezza, saltano questo momento. Al contrario, invece, i più golosi e metodici non resistono al loro preferito croissant e cappuccino. Purtroppo, entrambe le abitudini sono considerate sbagliate, così come altri 3 errori molto comuni da evitare per chi desidera mantenersi in forma.

È vero anche che fare colazione con gli stessi cibi può diventare noioso. Invece, anche per questo pasto, possiamo mettere un po’ di creatività e regalarci ricette sempre diverse. È il caso del pane brioche di oggi. Semplicissimo e a lievitazione veloce, renderà speciale la nostra mattina o anche la merenda. Per chi volesse sperimentare un’altra colazione altrettanto valida, consigliamo anche una ricetta per un soffice plumcake dolce, senza grassi né zuccheri.

Colazione sana e nutriente col godurioso pan brioche biscottato di frutta secca senza zucchero pronto in 10 minuti

Chi non sogna di svegliarsi col profumo di un dolce appena sfornato? È il momento di realizzare questo sogno grazie a questo ricco pane dolce biscottato con farina integrale e senza zuccheri. Infatti, la lievitazione non avrà bisogno di molte ore come per il pane tradizionale.

Gli altri ingredienti per il pan brioche sono:

300 g di farina integrale;

180 g di latte vegetale;

2 cucchiai di miele o malto;

1 cucchiaio di olio evo;

80 g di frutta secca mista (uvetta, noci, nocciole, mandorle, datteri, mirtilli);

1 cucchiaio di crema di mandorle o sesamo (opzionale);

una bustina di lievito in polvere istantaneo.

Preparazione

In una ciotola capiente mescoliamo tutti gli ingredienti secchi aggiungendo un pizzico di sale. A parte emulsioniamo il latte, l’olio, la crema di sesamo (se no aggiungiamo un altro cucchiaio di olio) e il malto. Uniamo composti liquidi e solidi e mescoliamo con un cucchiaio e poi con le mani.

A questo punto aggiungiamo mandorle, nocciole etc. tritati, semi di lino e mirtilli o uvette ammollati e tritati. Impastiamo ancora per qualche minuto e dividiamo la pasta in 6 pezzi. Rivestiamo con carta forno uno stampo da plumcake e inseriamo i 6 pezzi l’uno vicino all’altro. Finiamo spennellando con olio e malto la superficie del pane e decorandolo a piacere. Ora preriscaldiamo il forno a 200° C prima di infornare il dolce. Ecco dunque una colazione sana e nutriente che rappresenta un’ottima alternativa alla colazione che siamo abituati a fare.