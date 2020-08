Cosa mangiare per non mettere su peso? “Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Un detto popolare che racchiude un messaggio fondamentale riguardante la nostra vita. La colazione è il pasto più importante della giornata e su questo siamo tutti d’accordo.

Molti studi medici attribuiscono alla colazione la qualità di prevenire diverse problematiche che possono colpire il nostro corpo.

Una colazione sana sembrerebbe essere un vero e proprio toccasana per la riduzione di diabete e problemi cardiovascolari, ma anche di sovrappeso, obesità e stress.

Ciò che, invece, è oggetto di discussione è l’alternanza tra cibo e allenamento. In “È meglio mangiare prima o dopo l’allenamento? Ecco come ottenere risultati migliori” abbiamo affrontato l’argomento.

Colazione dolce o salata? Ecco cosa scegliere per dimagrire in modo sano

Altro dilemma è quello relativo alla scelta del tipo di colazione. L’opinione pubblica si divide tra chi si concede zuccheri al mattino e chi pensa che la colazione salata sia più sana.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia che, per ridurre il rischio di patologie croniche, gli zuccheri semplici non devono superare il 10% delle calorie giornaliere. Sulla scorta di questa indicazione, per molti biologi nutrizionisti non esiste una colazione migliore tra dolce e salata. L’importante è che sia nutriente e bilanciata nel rapporto di grassi, proteine, carboidrati e fibre e soprattutto abbia un buon apporto di liquidi.

In conclusione, siamo liberi di scegliere la nostra colazione preferita. Generalmente, la colazione dolce al mattino aumenta la produzione di serotonina, che ha un effetto calmante e antistress. Non è indicata per chi soffre di disturbi gastrointestinali.

La colazione salata, invece, è ideale i diabetici o per chi soffre di disturbi gastrointestinali. Non è indicata per coloro che soffrono di patologie renali per via del carico di proteine» dice l’esperta.