Colazione del campione? Vediamo insieme quali sono i cibi che devi mangiare.

La colazione è il pasto più importante che ci crediate oppure no. Molti non lo prendono in considerazione perché la mattina può essere un po’ traumatica. Si fa tutto di corsa e poi si corre a lavoro, per non parlare se sei un genitore dove ti devi svegliare prima dei tuoi figli per andare in bagno e fare tutto con calma, perché poi dovrai occuparti di loro. Però è importante fare una colazione nutriente. Solo un caffè al mattino è sbagliatissimo.

La colazione dovrebbe fornire circa il 15-20 % delle calorie totali, il pranzo e la cena il 35-40 % ciascuno, mentre il rimanente 10-15 % dovrebbe essere coperto dagli spuntini. Che si possono fare a metà mattinata e a metà pomeriggio. Ovviamente si chiama spuntino perché non deve essere un pranzo o una cena, ma dovete andare a colmare quel vuoto improvviso. Durante la colazione bisogna consumare una certa quota di zuccheri, in modo da innalzare la glicemia ed abbassare i livelli di cortisolo. Un succo di frutta, un cucchiaino di miele per dolcificare il caffè, o la marmellata sulle fette biscottate, sono esempi di alimenti ricchi in zuccheri semplici. Anche lo yogurt alla frutta contiene solitamente molto zucchero, necessario per contrastare l’acidità dell’alimento.

Una colazione completa e equilibrata

Un’altra raccomandazione è quella di consumare una colazione completa ed equilibrata. Non solo zuccheri semplici, ma anche una certa quota di grassi, proteine e carboidrati. Così, una banana e qualche mandorla può essere la colazione ideale per chi deve correre a lavoro, mentre chi ha un po’ più di tempo può consumare un paio di fette di pane integrale con dell’affettato oppure dei cereali ricchi in fibre con della frutta.