Una ricetta spettacolare alla vista è buona ancor prima di averla mangiata. Qualcuno diceva che si mangia prima con gli occhi. Probabilmente per questo motivo, la presentazione di un piatto in cucina riveste un ruolo ancor più importante negli ultimi tempi. La ricetta che segue vuole realizzare tutte queste premesse.

Semplicemente perché servono colate di formaggio e croccantissima pancetta su quest’incredibile pasta che riempie lo stomaco rallegrando il palato.

Ingredienti per gli spaghetti viola alla chitarra con gorgonzola e pancetta (per 4 persone)

400 grammi di farina 00;

120 millilitri di estratto di cavolo viola;

2 uova medie.

Per la fonduta di formaggio

300 grammi di gorgonzola;

150 grammi di pancetta tesa;

qualche cucchiaio di formaggio grattugiato;

cipolla q.b.

Per saltare la pasta

burro q.b.;

salvia q.b.

Come preparare la pasta fresca viola con il cavolo

Per ottenere il succo viola che colorerà questa pasta basta usare un comodo estrattore di succhi. Chi non lo possiede, può comunque stufare il cavolo viola in padella, frullarlo e poi passare il tutto in un colino a maglie strette. Il risultato sarà un succo viola dal forte potere colorante.

In una boule capiente, collocare la farina e praticare un buco al centro, in cui versare il succo di cavolo. Aggiungere le uova precedentemente sbattute con una forchetta e lavorare l’impasto per una decina di minuti. È possibile anche usare l’impastatrice per velocizzare il tutto. Formare una palla e coprire con pellicola per circa una mezz’oretta.

In una padella far soffriggere la pancetta senza aggiungere altro olio e rimuoverla non appena sarà ben dorata. Eliminarla dalla padella e metterla da parte. Nella stessa padella versare la cipolla per farla dorare.

Stendere la pasta e con una chitarra per spaghetti, ricavare la tipica forma di questa pasta. È possibile anche dare alla sfoglia una forma diversa senza alterare il sapore. Cuocere in acqua salata.

Preparare la fonduta sciogliendo il gorgonzola in un pentolino. Non appena sarà sciolto, aggiungere anche il formaggio grattugiato per ottenere una salsa bianca e densa.

A questo punto, saltare la pasta nel burro e salvia in padella. Impiattare a nido e versare sopra la colata di formaggio, la pancetta croccante e la cipolla dorata.

Un piccolo trucco: per non far attaccare la pasta fresca in pentola, versare qualche giro d’olio nell’acqua di lessatura.

