Col Turismo dentale è possibile curarsi i denti all’estero e risparmiare fino al 70%

Curarsi i denti in Italia è sempre più costoso, così da qualche tempo si sta diffondendo il turismo dentale. Andare all’estero per cure dentistiche può fare risparmiare fino al 70%.

Se hai bisogno di cure dentistiche ma non vuoi spendere una fortuna, forse ti sei già chiesto se vale la pena andare all’estero per curare i denti. Il turismo dentale è un fenomeno in crescita che consiste nel viaggiare in Paesi stranieri per ricevere trattamenti odontoiatrici a prezzi molto più bassi che in Italia. Non è difficile trovare pubblicità che promuovono questa soluzione. Quanto si può risparmiare, quali sono le destinazioni più convenienti e quali gli aspetti da considerare prima di fare questa scelta?

Col Turismo dentale è davvero possibile risparmiare nella cura dei denti?

Il turismo dentale è la pratica di recarsi in un altro Paese per sottoporsi a cure dentistiche. Ci sono vere e proprie organizzazioni che offrono pacchetti che includono anche il volo, l’alloggio e le visite turistiche. Il motivo principale che spinge le persone a fare questa scelta è il risparmio economico. In molti scelgono l’Est Europa per le cure dentali e scelgono Slovenia, Croazia, Albania, Romania, ma anche Repubblica Ceca e Polonia.

Secondo le pubblicità in alcuni Stati è possibile ottenere trattamenti di alta qualità a prezzi molto inferiori che in Italia. Difficile verificare se effettivamente la qualità all’estero sia alla pari di quella offerta in Italia. Tuttavia è effettivamente possibile ottenere degli sconti anche del 70% rispetto ai trattamenti in Italia. Purtroppo però non è tutto oro ciò che luccica.

Oltre ai vantaggi anche molti svantaggi e disagi

Il risparmio economico è sicuramente il maggiore motivo che spinge all’estero chi si deve curare i denti. Magari unendo l’utile al dilettevole e abbinando alla cura una breve vacanza. Tuttavia ci sono anche alcuni aspetti da valutare con attenzione prima di prendere questa decisione. Prima di tutto le difficoltà di verificare la qualità delle cliniche e dei dentisti. Non sempre è facile accedere alle informazioni sui titoli e alle certificazioni dei professionisti che operano all’estero.

Inoltre in caso di complicazioni o insoddisfazione dei risultati, può essere difficile ottenere un rimborso o un risarcimento. Le norme legali possono variare da paese a paese e rendere più complesse le eventuali controversie. Infine come comportarsi in caso di complicazioni postume? Impossibile rivolgersi in tempi rapidi al professionista. E come fare con i controlli che per interventi importanti sono necessari?

Si risparmia ma i rischi non mancano

Col turismo dentale è possibile risparmiare e anche molto. Questa soluzione può essere vantaggiosa e può tagliare i costi fino al 70% ma non mancano i rischi. Questa scelta richiede una buona dose di informazione, pianificazione e cautela. Comunque a chi scegliesse questa soluzione sarà utile conoscere 3 trucchi per viaggiare in aereo risparmiando, portando 3 bagagli a mano gratis.