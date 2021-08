L’ultima è stata una settimana incredibile che Piazza Affari chiude col botto e fa record grazie a 2 titoli che esplodono. La Borsa di Milano ha terminato l’ultima ottava in progressione regalando nel finale un record insperato fino all’ultimo. Il superamento della soglia dei 26.000 punti rappresenta un fondamentale traguardo per la Borsa e apre nuove prospettive per il resto del mese.

L’economia che sta volando, la Borsa finalmente sembra avere trovato nuova linfa rialzista, le banche tornano a salire prepotentemente. Questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d’agosto e riportare i prezzi verso vette inesplorate da più di un decennio.

Un’analisi dell’andamento del Ftse Mib negli ultimi 10 anni ha rivelato una cosa molto interessante. Nell’ultimo decennio, solamente in 5 casi la Borsa è salita ad agosto. Nel 2012 il rialzo è stato di quasi il 9%. Quella fu l’estate di Mario Draghi che allora era alla guida della BCE. Con la frase whatever in takes, a qualunque costo, salvò l’euro. Oggi Mario Draghi è presidente del Consiglio e guida la ripresa dell’Italia. Questa coincidenza farà volare Piazza Affari raddoppiando i prezzi e spingendola a 50.000 punti?

Col record Piazza Affari si scatenerà a queste condizioni per realizzare il rally d’agosto

L’obiettivo dei 50.000 punti è lontano almeno il 95% dai valori odierni. Concentriamoci su quello che può accadere oggi e nelle prossime sedute. La violazione dei 26.000 punti apre le porte al raggiungimento del primo target di medio periodo in area 28.700 punti. Per arrivare a quella quota il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) prima passerà per i 27.000 punti, che è il prossimo obiettivo. Una chiusura del Ftse Mib sopra i 26.000 punti rafforzerà la nuova fase rialzista. Dopo avere raggiunto il massimo degli ultimi 13 anni, col record Piazza Affari si scatenerà a queste condizioni per realizzare il rally d’agosto. Oggi aspettiamo la conferma.

Al ribasso oggi si potrebbe assistere anche a una correzione fino a 25.850 punti. Le vendite potrebbero arrivare dalla speculazione intraday che ha guadagnato nella seduta di venerdì e che oggi vuole monetizzare il guadagno rimasto sulla carta. Ma finché il Ftse Mib si manterrà sopra la soglia dei 25.850 punti, avrà possibilità di un recupero. Una chiusura sotto 25.850 punti sarebbe più preoccupante perché frenerebbe la corsa della Borsa iniziata venerdì. Soprattutto, porterebbe un po’ di incertezza, che potrebbe condizionare il resto della settimana.

