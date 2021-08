L’ultima volta che ci siamo occupati di Caltagirone ci chiedevamo Dopo il segnale di acquisto di luglio 2020 e un rialzo di oltre il 70% cosa fare con le azioni Caltagirone?

Sono passati oltre due mesi da questo report e la situazione si è ingarbugliata ancora di più. Per cui col passare del tempo investire sulle azioni Caltagirone sta diventando sempre più difficile.

La difficoltà risiede nella resistenza in area 4,32 euro (I obiettivo di prezzo) che da mesi sta bloccando ulteriori salite verso gli obiettivi indicati in figura.

Come si può vedere dalla figura, la tendenza in corso è rialzista e ha obiettivi anche molto ambiziosi. Tuttavia la resistenza in area 4,32 euro sta frenando ulteriori apprezzamenti delle quotazioni e, cosa ancora peggiore, insieme al supporto in area 3,83 euro sembra avere dato origine a un movimento laterale tra questi due livelli.

In questo caso dovremmo essere molto prudenti ed evitare di rimanere incastrati nella lunga sequenza di falsi segnali che tipicamente caratterizza una fase laterale.

Attenzione, quindi, e attendere la rottura di uno dei livelli chiavi indicati per cavalcare il forte movimento direzionale che dovrebbe seguire.

Al rialzo gli obiettivi indicati sono quelli indicati in figura e nel caso in cui venisse raggiunta la massima estensione rialzista il titolo Caltagirone potrebbe guadagnare oltre il 50%.

Al ribasso, invece, si potrebbe tornare in area 3 euro.

Da notare che qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo molto sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, restituisce una sottovalutazione di almeno il 300%.

Un altro punto di forza di Caltagirone è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia di breve che di lungo, infatti, è ben superiore a 1 indicando un titolo molto solido.

Come più volte scritto, quindi, le azioni Caltagirone potrebbero essere un ottimo investimento, ma nel rispetto degli stop indicati.

Col passare del tempo investire sulle azioni Caltagirone sta diventando sempre più difficile: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 4,19 euro, in rialzo dello 1,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale