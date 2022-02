A molti sarà capitato, recandosi in libreria, di non riuscire ad orientarsi tra decine di scaffali e centinaia di libri.

Tra romanzi classici, moderni, saggi, nuove uscite, fumetti e opere teatrali può sembrare veramente difficile scegliere il libro giusto.

Oltre ai romanzi storici capaci di trascinare il lettore in altre epoche troviamo quelli utopici e, soprattutto, i distopici.

I romanzi utopici narrano di Mondi ideali, dei “non-luoghi” che nella realtà non esistono. Universi paralleli in cui la società vive in situazioni sociali e politiche pressoché perfette.

Il termine fu coniato ufficialmente da Tommaso Moro, filosofo che all’inizio del ‘500 pubblicò la sua opera “Utopia”.

Ma in questo articolo si tratterà principalmente di un romanzo ambientato in un universo distopico. Al contrario dell’utopia la distopia è la rappresentazione di una società negativa che esaspera mancanze e difetti del tempo presente.

Un romanzo in particolare tratta questo tema in maniera molto interessante: “1984” di George Orwell.

Coinvolgente e famosissimo questo romanzo distopico da leggere in poche ore ci lascerà senza parole

Il romanzo fantapolitico di George Orwell risale alla fine degli anni ’40 ed è ambientato in un futuro 1984.

Nel 2022 si tratta ormai di tempi passati ma all’epoca dell’autore inglese appariva un futuro lontanissimo.

Al suo interno possiamo trovare narrata la situazione degli ultimi stati sopravvissuti: Oceania, Eurasia ed Estasia in guerra tra loro.

Londra appartenente al continente Oceania è controllata da una sorta di “Big Brother”, un grande occhio infallibile che tutto osserva.

La popolazione non sa se esista realmente ma ne conosce la fisionomia grazie a manifesti e teleschermi sparsi in tutto il continente.

Un universo negativo in cui la politica controlla anche la vita privata dei cittadini, i loro pensieri e non c’è spazio per la libertà.

Il libro, con protagonista Winston Smith, si struttura in tre parti nei quali avrà spazio anche una storia d’amore.

Winston, impiegato al Ministero della Verità non ama particolarmente il suo lavoro che consiste nell’alterare il passato.

Il protagonista incontra, poi, Giulia con la quale intreccia una relazione sentimentale in una società in cui i sentimenti sono negati.

La relazione si descrive nella seconda parte del romanzo mentre nella terza Orwell si è soffermato maggiormente sulle torture fisiche subite dai due.

Infatti, una volta scoperti i due verranno sottoposti a torture di ogni tipo da parte dei funzionari ministeriali.

Tra denuncia e oppressione

Un romanzo in cui l’autore denuncia sia le oppressioni dei totalitarismi che la degenerazione della società.

Non esiste società senza memoria del passato e senza speranza per il futuro. Nell’universo orwelliano, tuttavia, nessuno sfugge al partito e nessuno ha la possibilità di cambiare la società. Coinvolgente e famosissimo questo romanzo distopico fortemente negativo farà riflettere il lettore e lo trascinerà in un vero e proprio incubo.