Anche la festa della donna quest’anno sarà una ricorrenza da celebrare con pochi amici e amiche. Magari con l’importante riflessione sul numero dei femminicidi: sono già una decina dall’inizio dell’anno e sono stati 89 nel 2020, con un aumento delle violenze sulle donne del 70% durante la pandemia.

Per un aperitivo con le amiche, le proposte semplici ma di grande effetto da accompagnare a super stuzzichini sono il Mimosa, il Cosmopolitan ed il White Lady. Per il White Lady proponiamo una variante, che tecnicamente si dice “twist”, dedicata alla nostra testata dal bar tender londinese Riccardo Chionne: il Lady PdB. Ecco come realizzarli con l’aiuto degli Esperti di Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

La freschezza del Mimosa

Cocktails famosi ed esclusivi per la festa della donna. Il cocktail Mimosa si realizza in un bicchiere a calice (flûte) con una base di succo d’arancia bionda (tra i 15 ed i 25 ml) appena spremuto.

Si prosegue riempiendo fino a un dito dall’orlo con spumante o prosecco. Le bollicine vanno tenute in frigo per circa due ore ad una temperatura tra 4 e 6 gradi. Decorare con un rametto di mimosa o mezza fetta d’arancio incastrata sull’orlo del bicchiere.

Come in “Sex and the City”

Il cocktail preferito da Carrie Bradshaw, eroina modaiola della serie Tv più amata dalle donne, “Sex and the City”, è molto diverso da quello amato da James Bond, anche se si prepara nello stesso bicchiere.

Si prepara con vodka al limone (citron vodka), un triple sec all’arancia (Cointreau o Grand Marnier) e 30 ml di succo di mirtillo rosso (cranberry o ribes). Bisogna usare le affascinanti coppe da Martini, come nel film “Sex and the City”, che poniamo in freezer a ghiacciare circa dieci minuti prima.

La vodka (50ml) può essere anche addizionata al succo di limone (5 ml). Mettere nello shaker (o nel frullatore) tutti gli ingredienti, aggiungere dieci cubetti di ghiaccio, shakerare o azionare il frullatore per dieci secondi.

Filtrare con un colino a retina nel bicchiere ghiacciato. Per decorare si può utilizzare un ricciolo di arancia fresco, oppure possiamo mettere una rotella di arancia sulla grata del forno per disidratarla e porla sulla superficie del cocktail.

Ma il cocktail più esclusivo di questa edizione è senz’altro il Lady PdB, il twist creato appositamente per noi dal bar tender Riccardo Chionne.

Questo twist del classico White Lady si prepara con un giorno d’anticipo mettendo un rametto fresco di mimosa in infusione nel gin, in un barattolo chiuso. Il distillato (50 ml a persona) prenderà subito un meraviglioso colore giallo paglierino.

Sempre in anticipo prepariamo lo sciroppo di zucchero. Per ogni persona servono 20 ml di acqua, 10 grammi di zucchero e un fiore di mimosa in un pentolino, sul fuoco. Appena lo zucchero si scioglie, spegniamo tutto e lasciamo raffreddare.

Il Lady Pdb profumato alla mimosa

L’8 marzo riempiamo lo shaker o il frullatore con tutti gli ingredienti. Per ogni persona servono 50 ml di gin alla mimosa, 20 ml di sciroppo di zucchero, 15 ml di succo di limone, il triple sec e l’albume di un uovo.

Shakeriamo o passiamo al frullatore per dieci secondi. Filtriamo e shakeriamo un’altra volta, senza ghiaccio per altri dieci secondi. In questo modo permetteremo all’albume di creare una scenografica schiuma.

Versiamo nei bicchieri da Martini. La schiuma andrà automaticamente a depositarsi in superficie.

Decoriamo con un fiore di mimosa fresco o con un’amarena candita, che si compra in enoteca o sul web (per esempio i cherry Luxardo).

In versione vegana si esegue senza albume. Per il resto dell’anno si può usare un pizzico di polvere di lampone per colorare di rosa il gin e lo zucchero. E decorare con questa e con qualche fiore alimentare il cocktail appena pronto.