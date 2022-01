Esistono piatti della tradizione italiana che fanno subito pensare alla famiglia, ai pranzi della domenica e alle ricette della nonna. Il primo fra questi è sicuramente la lasagna: un piatto semplice e completo, sempre capace di rallegrare una giornata sorta.

Tra tutte le versioni possibili di lasagne, oggi però, andremo a descriverne una a base di zafferano e un mix di formaggi che la rende davvero speciale e unica. Dunque, coccoliamoci con un po’ con gusto e bontà grazie a questa variante delle lasagne, semplicemente fantastica.

Tutti gli ingredienti per la nostra buonissima ricetta

250 grammi di lasagne fresche sottili;

200 grammi di gorgonzola dolce;

100 grammi di mozzarella;

100 grammi di parmigiano grattugiato;

2 bustine di zafferano;

basilico fresco;

50 grammi di farina 0;

600 ml di latte;

olio extravergine di oliva;

noce moscata;

sale e pepe.

Per prima cosa prepariamo la besciamella scaldando il latte a fuoco dolce in un pentolino.

In una casseruola a parte scaldiamo dell’olio per qualche secondo, aggiungiamo poi la farina e mescoliamo il tutto con un mestolo di legno. Uniamo a poco a poco il latte caldo e amalgamiamolo per bene in modo da non far formare i grumi. Condiamo poi con sale, una grattugiata di noce moscata e facciamo bollire il tutto per 5 minuti mescolando continuamente.

Tagliamo poi il gorgonzola a pezzetti e uniamolo alla besciamella. Mescolando per bene teniamo il fuoco basso fino a che non si sarà sciolto, aggiungiamo lo zafferano e proseguiamo la cottura per 2 minuti.

A questo punto spalmiamo una pirofila con qualche cucchiaio del composto di besciamella e formaggio. Disponiamo poi il primo strato di lasagna, aggiungiamo altre mestolate del composto, un po’ di mozzarella spezzettata e infine una spolverata di parmigiano grattugiato. Ripetiamo il procedimento creando vari strati finché non avremo esaurito tutti gli ingredienti. La parte finale dovrà essere formata dal composto di besciamella e parmigiano in modo da creare poi quella buonissima crosticina.

Finita questa preparazione, mettiamo le lasagne in forno già caldo a 180° C e lasciamole cuocere per circa 20 minuti. Una volta passato questo tempo utilizziamo la funzione grill e lasciamo il tutto a gratinare per circa 5-10 minuti.

Appena la superficie si sarà dorata per bene e sarà apparsa anche una sottile crosticina sforniamo le lasagne e serviamole calde. Il risultato sarà un piatto speciale e unico, capace di stupire anche il palato più raffinato.

