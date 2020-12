Questo dolce è come una carezza o un abbraccio, lo si prepara e il solo profumo che sprigiona e si diffonde ci fa sentire felici come i bimbi. Vere e proprie coccole per scaldare quest’inverno con la torta di mele della nonna al profumo inebriante di mandarino.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

a) 500 gr di farina tipo 0;

b) 3 mele di grandezza media;

c) 200 gr di zucchero di canna integrale;

d) 150 ml di succo di mandarini;

e) 130 ml di latte;

f) 130 ml di olio di semi;

g) 5 uova;

h) 1/2 cucchiaino di cannella;

i) 1 bacca di vaniglia;

l) 1 bustina di lievito per dolci;

m) un pizzico di sale;

n) zucchero a velo e ancora un pizzico di cannella q.b.

Prepariamo il dolce che scalda l’inverno

Sbucciamo e tagliamo a tocchetti le mele. Riduciamone metà in purea con l’aiuto di un frullatore ad immersione. Aggiungiamo alla purea il succo del mandarino.

Lavoriamo i tuorli di uovo con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Montiamo a neve gli albumi.

In una ciotola versiamo e mescoliamo la farina setacciata con la cannella, i semi di vaniglia, il sale. Aggiungiamo i tocchetti di mele, poi la purea e il succo di mandarino. Ancora, versiamo l’olio, il latte e il composto di tuorli e zucchero, il lievito per dolci. Infine inglobiamo, piano piano e con movimento dall’alto verso il basso, gli albumi delle uova.

Ora imburriamo e infariniamo una tortiera con la cerniera e inforniamo a 180° in modalità statica, per circa 60 minuti. Prima di sfornare, osserviamo la superficie che dovrà essere ben dorata e facciamo la prova dello stecchino per controllare la cottura interna.

Facciamo raffreddare per poi cospargere con zucchero a velo e cannella

Già al primo assaggio, sarà come ricevere tante coccole per scaldare quest’inverno con la torta di mele della nonna al profumo inebriante di mandarino.

