Lavarsi le mani o il corpo con un sapone profumato è sempre un piacere. Sul momento è come una piccola coccola verso noi stessi. E dopo essersi risciacquati rimarrà su di noi un delicato profumo. Però, può capitare che le pelli più sensibili non vadano d’accordo con i saponi profumati. Alcune volte, infatti, si possono anche verificare delle reazioni allergiche.

Un modo per andare sul sicuro è optare per le saponette 100% naturali, come il sapone di Aleppo o il sapone di Marsiglia. Così facendo però rinunceremmo al profumo. Come fare? La soluzione è semplicissima: possiamo fare in casa il nostro sapone profumato e delicato! Ecco come.

Ingredienti

Per coccolarsi con un sapone fatto in casa profumato e delicato sulla pelle avremo bisogno di questi ingredienti:

300 g di sapone di Marsiglia;

180 g di scorza di limone, arancia e bergamotto bio;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

Talco q.b.;

Acqua q.b.;

Olio essenziale a scelta q.b.

Procuriamoci anche degli stampi in cui far raffreddare le saponette. Possiamo sceglierne uno classico a forma di plumcake da cui poi tagliare le tradizionali saponette rettangolari. Altrimenti possiamo comprarne di forma diversa e fare tanti saponi uno differente dall’altro!

Coccolarsi con un sapone fatto in casa profumato e delicato sulla pelle

Il procedimento è molto semplice. Lavare accuratamente le scorze degli agrumi bio. Quindi tagliarle finemente. Tagliare a pezzi piccolissimi anche il sapone di Marsiglia. Mettere sapone e scorze in un contenitore. Aggiungere circa una tazza d’acqua e frullare il tutto con un frullino ad immersione.

Quindi trasferire il composto in un pentolino e mettere sul fuoco a bagnomaria. Far cuocere per circa 15 minuti mescolando regolarmente. Aggiungere 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva e continuare a mescolare. Togliere dal fuoco e aggiungere 4 o 5 gocce di olio essenziale a scelta.

Prendere lo stampo e spolverarlo di talco. In questo modo il sapone fatto in casa non si appiccicherà e sarà facile da staccare. Versare nello stampo il composto di sapone e lasciar raffreddare. Le saponette profumate e delicate saranno pronte per essere usate in pochissimo tempo.