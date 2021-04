Anche se quest’anno non sarà possibile fare il tradizionale picnic di Pasquetta o riunirsi per preparare un barbecue, le occasioni per cucinare non mancano. I deliziosi club sandwich al pollo e bacon semplici e veloci da preparare sono un’alternativa ad altre preparazioni più classiche. Possono essere tagliati a triangolo e serviti come antipasto sfizioso assieme ad un aperitivo, ad esempio, accompagnandoli ad altri stuzzichini. Già in passato avevamo trattato della ricetta dei club sandwich con avocado, salmone, lattuga, pomodoro e robiola. Quella che oggi vedremo, invece, è la ricetta originale dei club sandwich al pollo e bacon semplici e veloci da preparare per Pasquetta.

In che cosa consiste?

Il club sandwich è il tipo di panino più famoso della storia ed è stato inventato nel 1899 dallo chef del Club House di Sataroga Springs, New York o, secondo altre versioni della storia, da quello dello Union Club. La ricetta è apparsa per la prima volta su una ricetta pubblicata sull’edizione dell’Evening World del 18 novembre 1889. Poi, è apparsa nel libro ”Good Housekeeping” di Isabella Gordon Curtis. Consiste in un panino a più strati, che spesso consistono in pollo, tacchino, pancetta, lattuga, pomodoro e maionese. Nella maggior parte dei casi, sono separati a due a due da una fetta di pane tostato. Ecco

Ingredienti per 4 persone

12 fette di pane in cassetta;

12 fette di bacon;

4 fette di petto di pollo tagliate finemente;

2 pomodori;

maionese, sale, pepe, olio EVO q.b;

1 lattuga.

Come preparare dei club sandwich al pollo e bacon semplici e veloci da preparare per Pasquetta