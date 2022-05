Cloro, alcool e condimenti piccanti sono solo alcuni tra i tanti odori che i cani proprio non sopportano

Non ci sono proprio dubbi che il senso più sviluppato del nostro amico a quattro zampe non sia altro che l’olfatto. I recettori del naso di un cane, infatti, riescono a percepire fino anche a mezzo milione di composti odorosi, anche quando presenti in bassissime concentrazioni. Una capacità talmente potente da arrivare a identificare e riconoscere gli odori con una precisione di gran lunga migliore di quella umana. Proprio a causa di questa sensibilità, però, alcuni odori che per noi potrebbero essere normali sono invece una grande fonte di stress per il cane. Fastidi e sconforti che potrebbero portare anche a comportamenti molto strani.

Quali aromi e profumi evitare per casa

Tra i tanti odori che risultano proprio sgradevoli all’olfatto del nostro cucciolo se ne possono trovare alcuni davvero insospettabili, come ad esempio l’odore di agrumi. Mentre questa fragranza, che può durare anche per ore dentro casa, viene molto apprezzata dall’uomo, non si può proprio dire lo stesso per i cani. Basti pensare che questo aroma è già molto intenso per un essere umano e, quindi, risulterebbe quasi insopportabile per un cane, tanto da irritarne le vie respiratorie.

Un altro forte odore che crea grande disagio a questo animale è poi quello dell’alcol antisettico. In questo caso lo sconforto dipende molto dalla gradazione dell’alcol. Per questo motivo, non dovremmo mai usare questo prodotto sulla pelle dell’animale e, nel caso di una ferita, dovremmo invece portarlo subito dal veterinario.

Stessa cosa anche per alcuni condimenti piccanti, come il peperoncino, che risultano fastidiosi proprio a causa di certi componenti chimici al loro interno. Stiamo parlando cioè dei capsaicinoidi, ovvero quegli elementi responsabili della produzione di un odore molto sgradevole per i cani. Infatti, l’esporre il proprio animale a questo odore potrebbe portare a un’irritazione delle vie respiratorie, starnuti continui e a un continuo prurito del naso.

Cloro, alcool e condimenti piccanti sono solo alcuni tra i tanti odori che i cani proprio non sopportano

Altro terribili nemici per l’olfatto del cane sono poi anche tutti quei prodotti utilizzati per la pulizia, come cloro e ammoniaca. In questo caso, poi, il problema non è solo l’odore sgradevole, ma anche il fatto che la sostanza in questione sia proprio nociva per l’animale. L’inalazione diretta potrebbe allora causare danni alle vie respiratorie, fino anche all’esofago. Senza dimenticarci che l’ammoniaca emana un odore molto simile a quello dell’urina di altri cani e ciò potrebbe agitarli e spaventarli. Ecco perché cloro, alcool e condimenti piccanti sono proprio da archiviare quando si convive con un cucciolo perché, si spera, vogliamo evitargli disagi. A tal proposito si consiglia di pulire quando il cane è fuori casa o, ancora meglio, usare solo prodotti pet-friendly.

