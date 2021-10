Mancano pochissimi giorni alla festa di Halloween che si terrà, come ogni anno, il 31 ottobre. Zucche ornamentali, la classica frase “dolcetto o scherzetto?”, vestiti di streghe, vampiri e chi più ne ha più ne metta. Qualche idea per trascorrere questo giorno in allegria l’abbiamo già, ma per il ponte dei giorni a seguire?

Se non abbiamo idea di cosa fare nei prossimi giorni che coinvolgono il giorno di Ognissanti, il primo novembre, nonché il giorno in cui si ricorda i nostri cari defunti, il 2 novembre, ecco delle idee. Vogliamo trascorrere alcuni giorni in totale relax tra natura ed esplorazione? Classificati come i borghi più belli d’Italia sono da non perdere per il ponte di Ognissanti.

Perinaldo – Liguria

Perinaldo è uno squisitissimo borgo medievale in provincia di Imperia, nella regione Liguria. Rappresenta un perfetto connubio tra arte e storia. Immerso nella natura, il borgo è perfetto per chi volesse trascorrere qualche giorno all’insegna della conoscenza culturale e storica. Non a caso la sua nascita risale all’anno 1000 e si possono facilmente immaginare tutte le culture e le tradizioni che si sono succedute.

La produzione dell’ulivo taggiasco e del carciofo locale sono alcune delle risorse della sua economia nonché fonte di turismo. Il Touring Club Italiano gli ha conferito la Bandiera Arancione, segno di qualità e valorizzazione del territorio anche per promuovere il turismo. Perinaldo, inoltre, è la città natale dell’astronomo Giovanni Domenico Cassini, famoso per le scoperte legate al pianeta degli anelli, Saturno.

Saturnia – Toscana

A proposito della parola Saturno, simile è il nome Saturnia, ma solo per assonanza. Saturnia si trova in provincia di Grosseto ed è una frazione di Manciano, in Toscana. In realtà, questo luogo è molto rinomato per le sue terme naturali all’aria aperta che rigenerano la pelle.

Ma a Saturnia non ci sono solo le cascate, bensì tanti altri luoghi di interesse. È possibile vedere molti edifici risalenti ad epoche etrusche e medievali, la bellissima Chiesa di Santa Maria Maddalena, la Rocca Aldobrandesca e le costruzioni romane. Inoltre, c’è da visitare Montemerano, Castellum Aquarium e la Necropoli del Puntone.

Montagnana – Veneto

In provincia di Padova, nel Veneto, vi è un borgo bello da mozzare il fiato: Montagnana. Così come Perinaldo, anche questo borgo ha avuto la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, proprio per la bellezza del territorio. Ricchissimo di storia e monumenti da visitare almeno una volta nella vita, Montagnana è perfetto per il ponte di Ognissanti.

Se siamo del nord Italia, sarà facile raggiungere queste località in treno; al contrario se siamo del sud o isole e vogliamo prendere l’aereo, controlliamo le migliori offerte sui siti appositi. A tal proposito, questi libri sono assolutamente imperdibili e ci regaleranno delle fantastiche sensazioni per affrontare il viaggio al meglio.