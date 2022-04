Circondata da acque cristalline, questa particolare isola a forma di cuore si visita durante economiche vacanze a due passi dall’Italia

A fine aprile è tempo di pensare alle prossime vacanze estive. Il tempo corre e, senza accorgercene, ci ritroveremo in piena estate. Questo è dunque il momento perfetto per prenotare le nostre vacanze. Tergiversando, si corre il rischio di non trovare più posto e di veder lievitare i costi. Per le vacanze estive molti amano la vita di mare, fatta di bagno, sole e relax. Altri si divertono a fare belle passeggiate in montagna. Ancora altri preferiscono i viaggi culturali, alla scoperta di bellezze artistiche. Poi ci sono coloro che vanno alla ricerca di luoghi insoliti. Insomma, ognuno ha gusti e preferenze propri.

Sia in Italia che all’estero, è possibile trovare numerose possibilità che rispondono alle esigenze di tutti. Indipendentemente dai gusti, quasi tutti vorrebbero fare vacanze meravigliose ma senza spendere cifre folli. A tal proposito, sarebbero da prendere in considerazione queste 3 isole della Grecia, che offrono mare splendido e natura incontaminata. In questo articolo suggeriremo una meta economica e che riserva una curiosa sorpresa.

Una meta da considerare per vacanze economiche è la Croazia

La Croazia si trova a non molti chilometri dall’Italia. In base al punto di partenza, si può raggiungere comodamente in aereo, auto e traghetto. Le coste della Croazia vantano spiagge e calette incantevoli. Dall’Istria alla Dalmazia, il mare è bello ovunque: limpido e cristallino. Per gli amanti di storia e architettura, la Croazia è poi anche ricca di testimonianze antiche. Basti solo nominare l’Anfiteatro di Pula, il Palazzo di Diocleziano a Spalato e il centro storico di Dubrovnik.

Per le vacanze in Croazia si potrebbe scegliere Zara. Una cittadina ricca di storia che si trova in Dalmazia centrale. Il simbolo di Zara è la monumentale Chiesa di San Donato, in stile preromanico e dalla particolare forma circolare. Molto suggestiva è poi Piazza dei Cinque Pozzi, dove ancora oggi è possibile vedere i pozzi costruiti all’epoca delle invasioni turche. Ovviamente, a Zara non mancano le possibilità per fare vita da spiaggia. Tra spiagge con sabbia, ciottoli o ghiaia, la riviera di Zara offre un’ampia scelta. Ci sono spiagge tranquille, circondate da pinete, ed altre ricche di divertimento e animazione. Una tra le spiagge più note è Kolvare, caratterizzata da piccoli ciottoli. La spiaggia di Borik, per via della soffice sabbia, è amata dalle famiglie con bambini.

Circondata da acque cristalline, questa particolare isola a forma di cuore si visita durante economiche vacanze a due passi dall’Italia

Durante un soggiorno a Zara è doveroso fare un’escursione alla scoperta di un luogo davvero molto curioso. Al largo di Zara, fra le rocce del canale di Pasman e quelle del canale di Zara, c’è l’isola di Galesnjak. La particolarità di quest’isola sta nella sua curiosa forma di cuore. Il primo a parlare di questo isolotto fu un cartografo di Napoleone, che la scoprì nel 1806. Galesnjak è un’isola disabitata. Non ci sono hotel dove soggiornare. Tuttavia, molti tour operator organizzano gite giornaliere. L’isola infatti è ricca di vegetazione ed offre spiagge e calette di ghiaia dove godersi momenti di relax e romanticismo. La fama dell’isola di Galesnjak si sta sempre più diffondendo. Molti decidono di “affittarla” per celebrarvi matrimoni o cerimonie di fidanzamento. Insomma, l’isola di Galesnjak sta diventando un vero e proprio mito. Circondata da acque cristalline, questa particolare isola vale dunque il viaggio.

